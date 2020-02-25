Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России вместе с ребенком и супругом, удивила поклонников необычным кадром

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью, пишет Рoliteka.net.

По завершению отдыха на Мальдивах звезда сразу же сообщила о продолжении работы над своими проектами и сразу же принялась пополнять Инстаграм новыми фото.

На представленном кадре звезда позировала в стильном наряде, состоящем из черного корсета и классических брюк. Однако, в подписи акцент Регина поставила именно на используемой маске:

«Друзья, у меня для вас суперновость и вы первые, кому я об этом говорю! 1 марта в 20.10 в эфире НТВ стартует шоу «Маска», где вы увидите меня в кресле жюри!

Вы наверняка слышали о грандиозном проекте The Masked Singer, где знаменитости в невероятных костюмах, скрывающих их личность, исполняют хиты, а члены жюри и зрители пытаются их разоблачить и ответить на главный вопрос – кто под маской?», – написала артистка, вызвав бурную реакцию пользователей Инстаграм.

До этого Регина показала серию роликов, сделанных перед съемками ее проекта.

Регина позировала в кожаных бриджах и желтой блузке довольно теплого оттенка. При этом сама звезда выглядела уставшей и изнеможённой. Пикантности придает кадру то, что звезла улеглась на спинку мягкого дивана и спокойно листала что-то в телефоне. При этом фигура звезды выглядит гораздо худее, чем на фото в ее профиле Инстаграм.

Поскольку кадры были представлены в разделе Стори, поклонники не смогли их прокомментировать.

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