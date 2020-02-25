Известная украинская певица Оля Цибульская похвасталась похудевшим телом в новом снимке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Цибульская предлагает поклонникам рассказать, как прошел их день. Сопровождает это все она красивым стихом.

«Це той випадок, коли не треба себе боятись

І страхуватися від всіх і всього на всі випадки. ⠀

Я літаю і падаю.⠀

Замазую синці і відрощую нова крила.⠀

Заідаю еклером стрес і роблю масаж від поганого настрою. ⠀

Ми такі однакові всі і мене це не лякає♥️»

Уточним, что Цибульская сопроводила это всем снимком, где она позирует в черном платье, которое подчеркивает ее элегантную, похудевшую фигуру. На это обратили внимание и ее поклонники.

«Вы великолепно выглядите, очень», «такая настоящая, чудо», «красотка», «идеальное тело», - пишут они.

Ранее мы писали, что певица Оля Цибульская похвасталась похудевшей фигурой в красивом платье. Артистка опубликовала в своем Инстаграм фото с известным телеведущим Григорием Решетником.

На снимке оба позировали в вечерних нарядах. В частности Оля выбрала черное длинное платье, которое обтянуло ее фигуру: тонкую талию, пышные грудь и бедра. Платье оголило красивые плечи звезды.

Завершили ее образ украшения в виде блестящих чокера и браслета, а также заколки.

Девушка улыбалась и смотрела в камеру. Ее макияж был с акцентом на глаза.

Позировали украинские знаменитости в ресторане.

Напомним, что Оля Цибульская рассказала о страшном предательстве в своей жизни: «Я была не готова».

Как сообщала Politeka, «Се*с был»: Цибульская сделала признание о DZIDZIO.

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