Оля Полякова удивила новой внешностью в шутливом видео

Знаменитая украинская суперблондинка не устает удивлять своих фанатов все более необычными образами. При этом не все из них создаются для сцены. Так, Politeka сообщает, что певица поделилась с поклонниками новым забавным видео в разделе Сториз своего Инстаграм.

На кадрах Полякова решила показать себя за таким интимным занятием, как прием пищи. При этом, для пущей комичности певица добавила на видео фильтр, искажающий ее лицо и наделяющий ее огромными щеками и губами.

«Ночная жрица! Ммм…ммм, как вкусно, ням-ням-ням», - произносит Полякова на видео, цитируя свою популярную песню.

К сожалению, поклонники певицы не смогли оценить ее юмор в комментариях, так как в разделе Сториз отсутствует такая функция.

До этого мы писали о том, что Полякова обескуражила изменениями во внешности, "пририсовав" себе то, чем ее не наделила природа.

Красотка поделилась кадрами в "сториз" в Инстаграм, на которых показала лицо крупным планом. Артистка частенько балуется различными фильтрами в соцсети: то бабочки "пририсует", то шапку Санты и прочее. На этот раз Полякова решила попробовать нечто новенькое. Артистка добавила на свои щечки и носик милые веснушки. Оля даже сама удивилась, что выглядит "прикольно".

Артистка предстала в серой джинсовой куртке, с выпрямленными локонами, которые уложила на одно плечо, и минимумом косметики.

"О, а я не пробовала еще фильтр с веснушками. Прикольно...", - отметила звезда. А на фото она добавила голосование: идут ли ей эти изменения?

Также мы сообщали, что Полякова напугала поклонников жуткими кадрами драки. Как известно, помимо певческой карьеры, Оля еще снимается в фильмах. Кадры, где ее "жестоко избивают", были сделаны во время тренировки, на которой она разучивала сцену драки. Так, противник Оли сначала понарошку «бьет» ее по лицу со всего размаха, а затем швыряет на маты.

В какой-то момент постановочного боя певица оказывается на полу лицом вниз и пытается уползти, однако ее соперник со словами: «Стоять!» хватает ее за одежду и поднимает на ноги.

Напомним, Полякова в одном халате показала свою гордость крупным планом: "аж глаза разбегаются".

Как сообщала Politeka, суперблондинка Полякова ошарашила изменениями во внешности.

Также Politeka писала, что ненакрашенная Полякова показала лицо крупным планом, кадры облетели сеть.