Украинская певица Оля Полякова обескуражила изменениями во внешности, "пририсовав" себе то, чем ее не наделила природа

Как передает Politeka.net, красотка поделилась кадрами в "сториз" в Инстаграм, на которых показала лицо крупным планом. Артистка частенько балуется различными фильтрами в соцсети: то бабочки "пририсует", то шапку Санты и прочее. На этот раз Полякова решила попробовать нечто новенькое. Артистка добавила на свои щечки и носик милые веснушки. Оля даже сама удивилась, что выглядит "прикольно".

Артистка предстала в серой джинсовой куртке, с выпрямленными локонами, которые уложила на одно плечо, и минимумом косметики.

"О, а я не пробовала еще фильтр с веснушками. Прикольно...", - отметила звезда. А на фото она добавила голосование: идут ли ей эти изменения?

Ранее мы сообщали, Полякова показала себя в соцсети без макияжа: ее прям не узнать, как будто 18 лет. Как рассказала певица в "сториз", она решила похвастаться свежестью кожи лица после новой косметологической процедуры.

А недавно Полякова напугала поклонников жуткими кадрами драки. Как известно, помимо певческой карьеры, Оля еще снимается в фильмах. Кадры, где ее "жестоко избивают", были сделаны во время тренировки, на которой она разучивала сцену драки. Так, противник Оли сначала понарошку «бьет» ее по лицу со всего размаха, а затем швыряет на маты.

В какой-то момент постановочного боя певица оказывается на полу лицом вниз и пытается уползти, однако ее соперник со словами: «Стоять!» хватает ее за одежду и поднимает на ноги.

Также мы рассказывали, Полякова соблазнила тысячи фанатов жарким фото, на котором предстала без штанов. На артистке пиджак, кружевные чулки и туфли на высоком каблуке. Оля позировала, повернувшись к камере восхитительной "пятой точкой".

Напомним, Полякова сцепилась со слугой народа в прямом эфире.

Как сообщала Politeka, Полякова в коротком наряде засветила лишнее: «можно смотреть вечно».

Также Politeka писала, что юная дочь Поляковой показала "звериное" лицо.