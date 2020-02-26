Дочь российской певицы Кира Евдокимова заявила, что впала в глубокую депрессию после встречи с предполагаемым отцом – Александром Малининым

По ее словам, артист был очень груб и бросался едкими высказываниями в адрес ее матери — Ольги Зарубиной. Теперь «наследница» собирается призвать звезду к ответу.

Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично заявила, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин. Первая встреча предполагаемых родственников состоялась в рамках шоу «Пусть говорят», однако Малинин уверен, что Кира родилась от другого мужчины. Проходить ДНК-тест он отказался.

По словам Евдокимовой, такое отношение Малинина ее глубоко ранило. Теперь 34-летняя женщина намерена защитить честь своей семьи и подать на Малинина в суд.

«Он же несколько раз нас оскорблял публично. Обзывал и проходимками, и нищебродками, и бомжами», — заявила Зарубин.

Напомним, что девушка, которая называет себя дочерью Александра Малина, почти всю жизнь провела в США, куда вместе с матерью переехала в 1991 году. Исполнитель уверен, девочка росла брошенным ребенком.

«Ею никто не занимался. Она в 14 лет ушла из дома, жила непонятно где и общалась непонятно с кем. Судьба незавидная. Первым желанием было помочь, пристроить, принять участие в ее жизни. Я пригласил ее на гастроли. Она приехала в Санкт-Петербург. Мы постарались согреть ее своим теплом. Она мне рассказала, что не окончила школу, одно время общалась с готами. У нее нет своего дома...», — говорил он журналистам.

Однако Зарубина отрицает помощь со стороны артиста.

«Все, что озвучивается со стороны Малининых — чистая ложь. Ничего не оплачивали. В народе сложилось мнение, навязанное его женой — Эммой Залукаевой, что я лишила дочь отца. Его никто никогда не лишал дочери. Если отец хочет общаться, он в доску расшибется, но выйдет на связь. Я что должна была бегать за ним и на колени падать?!» - заявила певица.

Сама Евдокимова и вовсе заявила, что впала из-за оскорблений родителя в тяжелую депрессию. Женщина до сих пор не может избавиться от мыслей о суициде.

«Я убегала от себя. Не думала, что справлюсь с этим, было трудно. Я просто чувствовала, что моя жизнь рассыпается на кусочки. Я потеряла смысл жизни. Ни о ком не заботилась: ни о себе, ни о маме», - рассказала она на программе «Пусть говорят».

В проблемах в общении с отцом она винит его нынешнюю жену.

«Они оплатили первый месяц учебы, потому что хотели, чтобы я переехала в Санкт-Петербург. — Хотели организовать большое шоу, чтобы показать, что у меня все шикарно, но это было не так. Они обманули меня, врали, все время снимали. Я не видела отца ни единственной минуты. Они поселили меня в отеле, но всем управляла Эмма, я не могла отцу даже слова сказать».

Напомним, Малинин «впутал» свою дочь в съемки клипа к ЧМ-2018.

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