Звезда "Квартала 95" Ирина Сопонару проводит отдых за границей, откуда опубликовала очередную порцию снимков

В этот раз красотка позировала на парапетах на пляже, пишет Рoliteka.net. На звезде - бежевый топ с глубокими вырезами в области подмышек и короткие джинсовые шорты. Завершают пляжный образ черная поясная сумочка, резинка на руке и браслеты. Также нельзя не обратить внимания на яркие маникюр и педикюр.

Ирина распустила длинный белые волосы, которые в итоге развивал ветер. Она смотрела вдаль и выглядела очень загадочно.

Стоит отметить, что благодаря открытому пляжному наряду можно заметить отличный загар, который приобрела звезда.

Сидя на парапете, Ирина похвасталась стройными ножками и "осиной" талией.

Девушка решила подписать снимки двумя смайликами.

За три минуты пост артистки получил почти 300 лайков и немного комментариев. Позже добавилось еще несколько сообщений от пользователей сети.

"красотка женщина", "Ножки супер😍😍😍", "Худышка)))", "Красиво ,а это где ?", "Очень хороший вид😍", "Крутая😘😘", "Фотка супер💞💞", "😍😍😍😍😍😍😍😍 Очень красивая", "Вы очень красивая😘😘😘😘", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Ирина Сопонару также позировала спиной к фотографу, похваставшись своим видом сзади. Были видны ее тонкая талия и упругая пятая точка. Вероятно, Ирина предстала перед подписчиками в платье, которое обтянуло ее стройную фигуру.

Спереди выглядывают нечто похожее на серые бусинки, а сзади можно разглядеть вырез.

Ранее мы писали, что Ирина Сопонару позировала на лежаке в леопардовой сорочке.

Кроме прочего - стройных ножек и очертаний идеальной фигуры - показала еще и всю атмосферность релакса под палящим солнцем и экзотической растительностью.

Знаменитости ранее неоднократно в комментариях под ее постами говорили о худобе и о том, какая же она "модель", "умничка" и "красавица".

Напомним также, что Ирина Сопонару показала роскошные формы в коротком топе на отдыхе на Бали.

Звезда позировала за столиком в местном кафе в коротком топе без белья.

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