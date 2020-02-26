Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Анна представила себя в новом имидже, показывая, как отдыхает с возлюбленным. Похоже, пара действительно счастлива, ведь недавно Янис и Анна проводят все больше времени вместе, появляются на мероприятиях и даже снялись в клипе Седоковой.

На новых фото и видео, представленных в разделе Стори, артистка позировала вместе с возлюбленным на отдыхе. Звезда мило посмотрела фильм со спортсменом, а также успела поваляться на мягком диване, показывая "роскошный" отдых и рекламируя тем самым собственную одежду.

Причем ранее артистка откровенно прокомментировала отношения с возлюбленным Янисом Тиммой:

«Я не знаю человека лучше. Иногда сержусь на тебя за то, что ты такой правильный. Не знаю другого человека, который так же рьяно боролся бы за мои мечты! С тобой все на своих местах. Даже мои постоянно разбросанные вещи. Мой мир был абсолютным хаосом, а потом появился ТЫ❤️», – трогательно написала певица.

До этого сообщалось, что знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом.

В этот раз артистка решила сразить стильным фото, сверкнув новой прической – множеством мелких косичек, дополняющий ее теплый и спортивный наряд. Похоже, перед очередным концертом певица решила похвастаться новым стилем перед камерой.

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