Песенный конкурс "Евровидение 2020" могут отменить или перенести из-за коронавируса

На страничке "Евровидение Украина" заявили, что коронавирус может стать проблемой для проведения конкурса. Об этом сообщил ведущий нидерландский вирусолог Аб Остерхаус. Об этом сообщает Politeka.

"Нужно рассматривать и такое, что конкурс может не состояться. Однако все зависит от того, насколько сильной будет эпидемия коронавируса непосредственно перед Евровидением. Хотя мы можем успеть победить вирус, как это было с SARS в 2003", - отмечено в сообщении.

Также добавляется, что есть запасные варианты на случай внештатных ситуаций. Есть вариант, когда могут ограничить посещение шоу, сделать его на пустой арене или в телевизионной студии. На текущий момент очень сильно изучается ситуация с распространением коронавируса.



Если будут выступать в трансляции или на пустой арене, то украинская группа Go-a сможет принять учавствие в конкурсе.

Ранее мы сообщали, что член жюри украинского Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020 Андрей Данилко рассказал, почему Melovin получил низкие оценки на конкурсе в 2018 году.

Об этом артист рассказал в интервью «Люкс ФМ». Он напомнил, что певец Melovin, который представлял Украину на песенном конкурсе «Евровидение», в финале занял 17-е место. При этом он получил 119 баллов от зрителей и всего 11 баллов от профессионального жюри конкурса.

Сообщалось, что судьи Нацтобора ответили, почему Верка Сердючка и ее выступление интереснее, чем сам конкурс.

Украинцы хотят, чтобы Верка Сердючка вернулась на сцену Евровидения. Об этом стало ясно с видео, которое опубликовали 23 февраля в YouTube на канале «Слух». Судьи украинского Нацотбора ответили, почему Верка Сердючка не хочет поехать на конкурс.

«Давайте уже возвращайтесь. Какой у вас был последний хит, кроме «Make it rain champagne»?», – спросил у Данилко рядом сидящий Виталий Дроздов.

Напомним, Данилко не сдержался и набросился на Ницой после ее оскорблений

А еще Politeka писала, что скандал вокруг песни на Евровидение, Go-A не выдержали

Также Politeka писала, что Данилко не сдержался и разнес TVORCHI после провала на Нацотборе



