Известная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая живет и строит карьеру в России, показала себя в новом амплуа

На фото Регина показала себя в черном платье с открытыми плечами. Можно заметить, что в этот раз Тодоренко была без белья. Она позировала в студии, она фоне можно увидеть вспышки света и синюю стену. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Певцы у масках. Было так весело , что у меня аж платье вспотело. сидеть в составе такого крутейшего жюри: Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Валерия", - написала Тодоренко.

Фанаты поставили более 70 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Влад Топалов?", "Безумная", "Очень красивая", "Чудесная", "Красотка", "Хорошо, хоть платье не лопнуло от смеха. Ждем выпуск", "Регина прекрасна", "Молодая, Красивая мама! На фото волнения платья не видно, чудесной программы вам и рейтингов", "Вы сводите тату?", "Как всегда красотка", "Далеко не идеальное лицо. Но нравится безумно", "И хэштегами сразу сдали весь состав жюри. Как Вам понравилось жюрить", "Невероятно красивая", "Регина, я почему-то так и подумала что вы будете там участвовать, только правда в качестве ведущей".

Ранее мы сообщали, что Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России вместе с ребенком и супругом, удивила поклонников необычным кадром.

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью.

Напомним, Тодоренко решила похвастаться макияжем, но декольте украло все внимание

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