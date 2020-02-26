Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала себя в новом образе

На кадрах Соня стала перед зеркалом в оранжевом платье выше колена. Она показала в очередной раз танец. Волосы были в этот раз у девушки распущены. На фоне можно увидеть диван, зеркало и другие элементы декора комнаты. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки. Все из-за того, что кадры были опубликованы в сторис инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что Внучка легендарной Софии Ротару Соня Евдокименко позировала в стильном и, в определенной степени, откровенном наряде .

Модель покрасовалась в песочного цвета свитере, шортах, плаще и ботинках. Молодая красавица-артистка прогулялась практически в самом сердце Нью-Йорка и выглядела при этом просто потрясающе.

Как обычно в случае со стройной красавицей на ее лице не было видно излишка макияжа, укладка была простой и стильной, а наряд - трендовым. В этот раз образ Сони получился, на первый взгляд, "безобидным", но поклонники модели все-же присмотрелись и поняли, что девушка позировала без белья. Под ее свитером не было бра.

Напомним, внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала себя крупным планом на новом фото.

На кадре Соня себя показала по грудь. Кадр был сделан настолько крупно, что невозможно разглядеть одежду внучки Ротару. Волосы Евдокименко решила оставить распущенными. На кадре можно легко рассмотреть внешность молодой красотки.

Под фото отметилась и София Ротару, которая поставила лайк публикации. Фанаты также успели поставить более четырех тысяч лайков и написали несколько комментариев.

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