Известная украинская актриса Марта Адамчук, звезда Квартала 95, показала роскошное тело в белом платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Адамчук позирует на фоне двери в красивом облегающем белом платье, которое подчеркивает ее роскошные формы. Саму фотографию девушка никак не подписала. Тем не менее, он спровоцировал ажиотаж среди ее поклонников.

«Какие красивые формы», «Красотка!», «вот это тело!», «божественный вид», «какая красивая», «красоточка!», - пишут они.

Ранее мы сообщали, что звезда "Квартала 95", певица Марта Адамчук похвасталась в камеру своей естественной красотой.

Марта будто позировала обнаженной, прикрывшись большим букетом розовых тюльпанов.

Адамчук улыбнулась и посмотрела в окно. Девушка выглядит свежо и непринужденно.

"Весна этой зимой прекрасна☺️🌷", - подписала откровенный снимок звезда "Квартала 95".

За два час пост собрал более 700 лайков и немного комментариев.

"Вау😍", "Цветок в цветках", "Весна-весна, а голос Марты. Развеет тучи на ура. Она поёт, в душе теплее. Её все песни для добра!!!", "Очень красивая", "Она, то есть весна, очень похожа на вас.🐤", - написали пользователи сети.

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