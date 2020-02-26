Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", показала необычные кадры возле музыкального шара
Кухар позирует на кадрах в черном платье с открытыми плечами и бантом на голове. Рядом с ней стоит сын Тимур Кухар, которого она держит за руку. Они изначально стояли спиной, а потом развернулись к камере. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Мальчик мой любимый!!! Дари всегда тепло, любовь, радость, доброту этому миру и близким тебе людям! Цени их и оберегай.... особенно женщин, которые души в тебе не чаят и каждый день дарят свою заботу.... Будь их крыльями! Живи с улыбкой и делись этой улыбкой!", - написала Кухар под фото.
Фанаты присоединились к поздравлениям сына и отметили, как он подрос и похож на Екатерину. Ролик они просмотрели более 20 тысяч раз.
Ранее мы сообщали, что украинская прима-балерина Екатерина Кухар поздравила подписчиков с Днем святого Валентина.
Звезда предстала в легком наряде бежевого цвета, а ее супруг, Александр Стоянов, был рядом с супругой в белой рубашке и джинсах. Пара была на кровати.
Екатерина откинула плед и показала свои красивые ножки. Кухар распустила волосы, и немного наклонила голову. Она дотронулась к плечам мужа и улыбнулась.
Сообщалось, известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", показала интересное фото в необычном образе.
На фото Кухар позирует в платье с открытыми плечами. При этом одно рукой держиться за голову. Образ Екатерина дополнила короной из веток и ярким макияжем. Фото получилось очень интересным.
Фанаты не смогли оценить фотографию, как и написать комментарии. Все потому, что снимок был опубликован в сторис, где такая функция отсутствует.
Напомним, Кухар из "Танців з зірками" засветила лишнее в прозрачной накидке
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