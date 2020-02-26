Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", показала необычные кадры возле музыкального шара

Кухар позирует на кадрах в черном платье с открытыми плечами и бантом на голове. Рядом с ней стоит сын Тимур Кухар, которого она держит за руку. Они изначально стояли спиной, а потом развернулись к камере. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мальчик мой любимый!!! Дари всегда тепло, любовь, радость, доброту этому миру и близким тебе людям! Цени их и оберегай.... особенно женщин, которые души в тебе не чаят и каждый день дарят свою заботу.... Будь их крыльями! Живи с улыбкой и делись этой улыбкой!", - написала Кухар под фото.

Фанаты присоединились к поздравлениям сына и отметили, как он подрос и похож на Екатерину. Ролик они просмотрели более 20 тысяч раз.

Ранее мы сообщали, что украинская прима-балерина Екатерина Кухар поздравила подписчиков с Днем святого Валентина.

Звезда предстала в легком наряде бежевого цвета, а ее супруг, Александр Стоянов, был рядом с супругой в белой рубашке и джинсах. Пара была на кровати.

Екатерина откинула плед и показала свои красивые ножки. Кухар распустила волосы, и немного наклонила голову. Она дотронулась к плечам мужа и улыбнулась.

Сообщалось, известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", показала интересное фото в необычном образе.

На фото Кухар позирует в платье с открытыми плечами. При этом одно рукой держиться за голову. Образ Екатерина дополнила короной из веток и ярким макияжем. Фото получилось очень интересным.

Фанаты не смогли оценить фотографию, как и написать комментарии. Все потому, что снимок был опубликован в сторис, где такая функция отсутствует.

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" засветила лишнее в прозрачной накидке

А еще Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" засветила лишнее в прозрачном платье

Также Politeka сообщала, что Кухар из "Танців з зірками" засветила лишнее в одних перьях, Остапчук не сдержался



