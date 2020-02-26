Известная украинская певица Анна Седокова показала новое фото с отдыха в Инстаграм

На фото Седокова позирует на лежаке в белом бикини. Она была с распущенными волосами и черных очках. На фоне можно увидеть зонтики и другие места для отдыха на пляже. Немного дальше можно увидеть деревья и другую растительность. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели написать множество комментариев и поставили почти 60 тысяч лайков под фото. Они хвалили фигуру девушки и придумывали название для нового конкурса от Седоковой.

Напомним, знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом.

В этот раз Анна представила себя в новом имидже, показывая, как отдыхает с возлюбленным. Похоже, пара действительно счастлива, ведь недавно Янис и Анна проводят все больше времени вместе, появляются на мероприятиях и даже снялись в клипе Седоковой.

На новых фото и видео, представленных в разделе Стори, артистка позировала вместе с возлюбленным на отдыхе. Звезда мило посмотрела фильм со спортсменом, а также успела поваляться на мягком диване, показывая "роскошный" отдых и рекламируя тем самым собственную одежду.

Сообщалось, что Седокова похвасталась интимным видео с молодым любовником.

В этот раз Анна представила себя в новом имидже, показывая, как отдыхает с возлюбленным. Похоже, пара действительно счастлива, ведь недавно Янис и Анна решили завести собачку, словно молодая семья.

"Хочу, чтобы история нашей любви бегала по дому", - написала Седокова.

Причем ранее артистка откровенно прокомментировала отношения с возлюбленным Янисом Тиммой.

Напомним, Седокова неожиданно сменила имидж, опозорившись в сети

А еще Politeka писала, что Седокова без штанов похвасталась формами перед девушкой

Также Politekaa сообщала, что Седокова в тесном топе показала, чем покорила молодого любовника



