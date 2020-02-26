Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Анна показала себя в компании Аминовой в стильном наряде – своем костюме ярко-желтого цвета. Однако внимание пользователей привлекла именно прическа звезды – как известно, несколько дней назад звезда впервые отстригла челку.

«Все, чем занимается Стелла Аминова @stellaaminova , это очень красиво, а теперь ещё и вкусно 🍫 . Я хочу ещё раз поздравить с презентацией здоровых и вкусных шоколадок для детей. Это очень актуально и нужно. Восхищаюсь и люблю @stellaaminova ❤ Идём все есть полезные шоколадки!», - написала Анна.

А вот что ответили пользователи:

«Почему новая маска недоступна?», «А что чёлка все таки не зашла ??», «Интересно этой хренью они своих детей кормят))🤣😃», «Ой, я тоже хочу обнимашек😍😃», «Подстричь чёлку а потом ее убирать, истинная женская натура😥», «Аня такая милашка ❤️😍Умничка ,благодаря вам теперь знаем что есть такой замечательный шоколад 🍫 😋».

Также разделе Стори появились кадры с артисткой, ухаживающей за собой и наносящей макияж. Отметим, в вопросах красоты и внешнего вида уход лицом очень важен, к тому же, он имеет свои особенности в зависимости от сезона.

На новых кадрах, представленных в разделе Стори, звезда позировала в естественном виде, показывая уход за собой. Похоже, вечеров певица решила провести детокс коже, а также побеспокоиться о коже вокруг глаз. С патчами черного цвета артистка показала себя с разных ракурсов.

Примечательно то, чтоб без макияжа губы Анны выглядели несколько припухлыми, а глаза уставшими.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом