Герцоги Сассекские не такие уж неразлучные

Британский принц Гарри оставил жену и сына, решив посетить Великобританию

Гарри и его супруга Меган Маркл в начале года заявили о сложении с себя полномочий и переезде в Канаду. Супругам надоело терпеть нападки прессы и общественности.

На днях принц оставил семью в Канаде, а сам уехал на Родину. Это первый визит принца в Великобританию после того, как он с женой и сыном уехали в Канаду, пишет OK.

Гарри прибыл в Эдинбург на поезде. Он был одет в синие джинсы и черную куртку.

Поездка была совершена в рамках саммита по природоохранному туризму Travalyst.

Скорее всего, Меган Маркл вернется в Великобританию через несколько дней.

Напомним, после переезда Гарри и Меган в Канаде провели опрос, в результате которого выяснилось, что налогоплательщики не хотят платить за охрану, жилье и другие нужды пары и их сына Арчи.

Большинство канадцев скептически относятся к принцу и его супруге и их не рассматривают, как членов королевской семьи. К примеру, если бы голливудские звезды переехали в Канаду, то и платили бы они сами за себя.

Ранее мы писали, что Гарри и Меган запрещают использовать слово Royal (королевский) во всех своих проектах.

Меган и Гарри пожаловались, что с ними обращаются не так, как с прочими родственниками королевы Елизаветы II.

Также они заявили, что слово «королевский» не принадлежит ни королеве, ни парламенту, однако согласились, что не будут использовать его.

Отметим, пара пыталась зарегистрировать Sussex Royal как товарный знак, включающий в себя одежду, канцелярские товары, книги и многое другое.

Напомним также, что появилась информация, что принц Гарри и Меган Маркл кардинально поменяли решение по поводу места жительства.

Так, вместо холодной Канады они начали подыскивать роскошный дом в солнечном Малибу в США. Видимо, родственники королевы Елизаветы II решили жить в более теплом местечке.

В частности, якобы парочка положила глаз на трехэтажный особняк, ранее принадлежавший актеру Дэвиду Чэрвету.

Ранее сообщалось, что после отречения от обязанностей старших членов королевской семьи им придется отказаться от титула и выплатить внушительную сумму, потраченную на реставрацию их особняка во Фрогморе.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри сильно изменились: что случилось с герцогами после побега.

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл получили предложение от Елизаветы ІІ.

Также Politeka писала, что Меган Маркл нацелилась на Голливуд и засветилась в интересной компании.