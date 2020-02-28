Украинская телеведущая, модель Катя Осадчая поделилась новым фото с мужем Юрием Горбуновым

Счастливая пара позировала у камина с бокалами, пишет Politeka.net. Екатерина и Юрий были одеты по-домашнему.

Модель надела белую футболку с принтом и пижамные штаны. Супруг звезды был в спортивных штанах и кофте.

Оба сидели напротив друг друга, они смотрели в глаза и улыбались.

"Зимние вечера у камина", - написала телеведущая в посте.

На 12 часов пост собрал более 50 тысяч лайков.

"Тепло даже от фото 👍", "Какие вы молодцы,ребята🔥💥❤️мурашит...", "Они что муж и жена?", "Катюша прекрасна, думаю в бокале сок 😉🤩😘🌸🌸🌸", "Ага и бывшая твоя плюющая в экран😆😆😆", "Шикарные", "Красиво, романтично, но кто фотографирует?)", "Много не пейте, мало тоже 🤣", "Уютное фото", ""Чудесное место вашего счастливого теплого дома ♥ ️🔥💫", "Такое уютное фото", "Как романтично ❤️", "Гуцульская одеяло у камина", "Уже почти весна ... камин уже не актуально", "Какая хорошо семья , счастья вам☺️ "," Какие вы замечательные! Любви вам 💞💞💞💞 "," Какие вы счастливые !!! Дай вам Бог всего хорошего !!! А у меня так не получается. 35 лет я живу со своим мужем и. ... Ничего "," Как это мило ярко 🙏💕 ","Просто фантастика", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Катя Осадчая позировала в длинном красном платье. Наряд был с глубоким декольте, едва не доходившим длиной до пупка. Низ одежды сделан из легкой ткани, из-за чего во время движения он будто летал.

Завершали образ Осадчей белые перчатки и красная шляпка, а также другие украшения. Она игриво хватала платья и кружилась перед фотографом.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая опубликовала снимок с мужем в честь Дня святого Валентина.

На фото выглядит очень счастливой, и без стеснения этого слова, идеальной. Екатерина и Юрий целовались и обнимались, что подчеркивало теплоту их взаимоотношений.

"Любовь - это не один день в году, это ежедневная радость 😆 пусть в вашем сердце День святого Валентина живет круглый год ♥ ️ а сегодня пусть будет еще одним хорошим поводом тысячу раз сказать «я тебя люблю»", - подписала Осадчая.

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