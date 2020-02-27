Выступление украинской певицы Тина Кароль на сцене Нацотбора на "Евровидение 2020" запомнится надолго: звезда без тени смущения показала все, на что способна

Как передает Politeka.net, Кароль поделилась кадрами эротического шоу в своем микроблоге в Инстаграм. Знаменитость, рискуя каждую секунду перейти грани приличия, вышла на сцену в мужском костюме и исполнила песню "Вільна". После этого певица огорошила стойкой на руках, задрав ноги кверху. А уже потом она начала раздеваться и осталась в одном соблазнительном черном боди. В таком виде она спела песню "Ніжно" и удивила публику акробатическими талантами, изворачиваясь и изгибаясь на стуле во всевозможных нескромных позах. В целом, эффектный номер Кароль поистине получился оригинальным и запоминающимся.

О чем и пишут в комментариях в ее Инстаграм под жаркими кадрами с выступления. Поклонники засыпали певицу комплиментами, восторгаясь ее смелостью и открытостью.

"Ой, вы глядите, шо ця жиночка вытворяет 😍"

"Ничёсе 👍👏"

"Черти шо"

"Стійка на руках вразила!"

"огонь на сцене,дело голоса Тины😂"

"Я в восторге! Молодец, Тина! БРАВО!"

"Умничка, по новому и очень красиво и круто"

Ранее мы сообщали, вот уже несколько месяцев в сети бурно обсуждают возможный роман между Кароль и ее коллегой по "Голосу країни" молдавским певцом Даном Баланом. Одни предполагают, что это просто пиар-ход продюсеров проекта, и таким образом, звезды привлекают к себе больше внимания. Другие полагают, что между артистами действительно могут зародиться пылкие чувства.

Стоит отметить, Балан и Кароль то и дело подливают масла в огонь и показывают на камеру страсть друг к другу. Возможно, это всего лишь игра. Недавно сеть всколыхнула информация, что Балан на самом деле встречается с 20-летней студенткой из Харькова по имени Анастасия. Появились даже фото, на которых она в квартире артиста. Также поговаривают, что они недавно вместе отдохнули в Буковеле и Бухаресте.

Напомним, Дан Балан заинтриговал посланием после "разоблачения" его молодой любовницы.

Как сообщала Politeka, Кароль после фото любовницы Дана Балана показала себя в неглиже.