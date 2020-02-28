Звезда "Квартала 95" Ирина Сопонару отдыхает на Бали, откуда публикует красивые фото 

Блондинка с фигурой модели каждый раз приятно удивляет публику своей красотой, пишет Рoliteka.net

Так, на одном из недавних фото красотка позировала в раздельном купальнике. Верх был с плетением между грудей, что придавало снимку некой пикантности. 

Маленькие плавки едва держались на упругой пятой точке звезды.

Фигура красотки безупречна - тонкая талия, упругий пресс и стройные ножки. 

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Ирина держала доску для серфинга, представ прямо на берегу. На пальцах знаменитости можно рассмотреть яркий маникюр. 

Красотка распустила волосы, которые развеял ветер. Девушка наклонила голову. 

"Голубое настроение💦", - подписала снимок артистка. 

Пост за за шесть часов собрал около 7000 лайков. 

"#сказочноебали 😂", "Кута?", "Аква вумен🔥🔥🔥🔥❤️❤️", "Красотка", "Вау!) Сказочная!)❤️❤️❤️", "Сексуальная", "Просто вау😍", "Оч красивое фото", "Красиво😄", "Классная", "Красотка", "Бегущая по волнам! Или просто ракурс красивый ?)", "Круто", "А где фото на волне 😉", "Супер!!!👍", "Офигенная!👏👏👏🤗❤️❤️❤️", "Красавица", "Просто красотка💞,больше нету слов🔥😍😍", "Ирина ООООООЧЕНЬ ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ФОТО И ВЫ👍👍👍👍", "Каждое фото такое гарне😊", "Фигура просто клас😍🖤", "Киса бабина😍🙌🙌🙌)))))", - написали пользователи сети. 

Напомним, Ирина Сопонару была в бежевом топе с глубокими вырезами в области подмышек и коротких джинсовых шортах.

Завершили пляжный образ черная поясная сумочка, резинка на руке и браслеты.  

Ирина распустила длинные белые волосы, которые в итоге развивал ветер. Она смотрела вдаль и выглядела очень загадочно. 

Ранее мы писали, что Ирина Сопонару позировала на пляже, демонстрируя подтянутую фигуру и упругие ягодицы. На девушке большие солнцезащитные очки, закрывающие половину лица, а из аксессуаров – три цепочки с подвесками.

В комментариях пользователи не поскупились на комплименты для девушки, однако были и те, кого смутил размер груди артистки, но она не стала отвечать на колкости злопыхателей.

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