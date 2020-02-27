После публикации клипа на песню "Новый Рим", который раскритиковали пользователи, украинская певица Светлана Лобода уехала из России в Париж
Лобода презентовала клип на платформе "Ютуб". Светлана активно подогревала интерес публики к новой работе. Но после выхода клипа фанаты оказались недовольны. Об этом пишет Politeka.
В ролике Лобода появляется на НЛО и начинает странно танцевать посреди дороги. Певица была одета в волосатую короткую шубу, кожаные шорты и бюстгальтер. После этого Светлана взрывается и появляется в других амплуа. Несмотря на то, что продюсером был успешный режиссер Алан Бадоев, ролик фанаты не оценили.
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Клип получил 10 тысяч дизлайков и 16 тысяч лайков.
В комментариях много оказалось негативных отзывов:
"Надо Лободе отдохнуть, ибо это "дичь" полная. В последнее время тексты очень слабые, клипы это вообще, даже если взять "Мира мало" , про этот вообще молчу. Никакой смысловой нагрузки, никакой эстетики, просто " массовость " . Возвращайся, "старая " Лобода, мы же знаем, ты можешь", "Тот момент, когда не знаешь кого позвать - экзорциста, уфолога или нарколога для Бадоева", "Что может быть уморительней, когда поющие трусы пробуют неординарные стили с целью выстрелить)) P.S. прыгая выше головы - убедись, что не расшибешься о потолок)".
После этого Лобода опубликовала в синем костюме фотографию из Парижа, куда она поехала на показ мод. А на втором фото она уже позирует в другом наряде на фоне местной достопримечательности.
Сообщалось, что известная певица Светлана Лобода показала соблазнительный образ в эффектном наряде.
Исполнительница позирует, сидя на стуле в гримерке и игриво расставив ноги. При этом на Светлане бюстгальтер без бретелей и брючный костюм насыщенного красного цвета, пиджак от которого наброшен на плечи и открывает отличный обзор на пышный бюст и упругий пресс артистки.
Напомним, Лобода в дерзком имидже засветила лишнее на съемках
А еще Politeka писала, что Лободу растерзали за новый клип, сеть в ярости
Также Politeka сообщала, что Лобода в кожаных штанах и лифчике напомнила о новом клипе