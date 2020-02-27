Актер Оскан Ренкель, который принимал участие в клипе Николая Баскова "Странник", рассказал, что певец к нему приставил

Мужчина заявил, что в том видео играл Ксеркса. Тогда Басков был пьян и лез целоваться. Об этом сообщает Топ.Ньюз.

"7 лет назад играл Ксеркса, ко мне лез сосаться пьяный Басков", - написал Ренкель в соцсетях.

После этого в сети начали активно обсуждать ориентацию Баскова. Но сам Николай предпочитает молчать на эту тему.

Ранее мы сообщали, что Новости о страшном коронавирусе, который бушует в Китае, пожалуй, не слышал только тот, кто живет вдали от интернета, телевидения и прессы .

В сети не только пугаются страшным новостям о смертях и новых заражениях, но и даже шутят. В частности, появляются фото со звездами, которые носят короны и подписаны: "Коронавирус". Например, в этой публикации объединили фото Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Сергея Зверева и Максима Галкина.

Также в интернете можно заметить и другие снимки звезд в коронах:

Сообщалось, что российский певец Николай Басков засветился в компании со скандально известным патриархом Русской православной церкви Кириллом.

Певец поздравил главу РПЦ с одиннадцатой годовщиной восхождения на престол.

На своей странице в Instagram он опубликовал фото, на котором позирует рядом с партиархом Кириллом и своим коллегой Игорем Крутым.

«На торжественном приёме по случаю ХI годовщины Интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», - написал Басков.

Отметим, далеко не всем фолловерам певца это пришлось по душе. Не обошлось без критики и высмеиваний.

«Миллионеры пришли в гости к миллиардеру!!!», «За спасением к Христу чертей видно за версту», «Очень приятно Царь!», -написали в комментариях.

Напомним, в сеть слили фото Баскова с младенцем, сходство ошеломляет

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