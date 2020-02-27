Известная украинская певица Настя Каменских показала новый образ в Инстаграм

На кадрах Настя сидит в позе лотоса и на крутящемся полу. Она в этот раз позировала в штанах и салатовом боди. Волосы в этот раз Каменских собрала в высокий хвост. На фоне можно увидеть маленькие прожекторы, которые светят вверх. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты за 10 минут просмотрели видео почти 40 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Я теперь знаю как выглядит человек который страдает фигней", "На правильном пути к истинному "Дзену", "Красотка", "Ты мне всю жизнь испортила", "Гоп-стоп, мы подошли из-за угла", "Лучшая", "Люблю тебя", "Годная девица", "Это просто", "Настя огонь".

Ранее мы сообщали, что знаменитая украинская певица Настя Каменских похвасталась спортивным утром вместе со своим супругом Потапом.

В этот раз звезда буквально завалила Инстаграм совместными фото с мужем, сделанными во время тренировки. Отметим, Каменских уже давно приступила к привычным тренировкам в спортзале и с удовольствием демонстрирует свою спортивную и яркую форму.

И это не удивительно, ведь она вместе с супругом Алексеем похудела на 20кг ради свадебной церемонии, прошедшей весной в прошлом году.

Сообщалось, что Настя Каменских раззадорила поклонников жарким танцем в коротких шортах.

На кадрах Настя в белой футболке и коротких джинсовых шортах наглядно демонстрирует, почему именно она считается одной из самых ярких звезд украинской эстрады. Певица ритмично двигается под музыку, выгибает спину и трясет на камеру своими подтянутыми ягодицами.

Поклонники Каменских ожидаемо поддержали певицу комплиментами. При этом в комментариях к видео некоторые начали обсуждать возможную беременность звезды. В то же время пользователи отметили, что Настя заметно похудела.

Напомним, Потап поразил пикантным видео с Каменских и Осадчей

А еще Politeka писала, что Каменских показала фигуру в полупрозрачном черном платье

Также Politeka сообщала, что Каменских залезла на кресло и посветила грудью перед камерами



