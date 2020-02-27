Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новый образ в Инстаграм

На кадрах Никитюк позирует в красных штанах, синем пиджаке или чем-то подобном и белом топе. Дополнила образ Леся стильными очками. Она стояла перед зеркалом и рассказывала об окончании отпуска. На фоне можно увидеть кровати, столик, а также другие предметы интерьера. Также на одной из кроватей сидела лучшая подруга телеведущей, с которой она отправилась покорять солнечный Египет. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Стандартная фраза всех отдыхающих во время выезда из отеля: "А казалось только приехали, да? Как быстро время идет", - сказала Никитюк.

Фанаты не смогли оценить кадры или написать комментарии. Все из-за того, что она их опубликовала в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что Леся Никитюк отправилась в очередной отпуск, откуда активно публикует на своей странице в Инстаграм весьма пикантные кадры.

В разделе Стори она решила представить серию новых кадров после пенной вечеринки. Так, Леся поразвлекалась на теплом мероприятии с подругой, засветившись вечером на территории египетского отеля. На представленных кадрах Леся для большей пикантности прикрыла крошечный купальник стикерами.

Тем не менее, часть ее купальника, расшитого пайетками заметна, на чем Никитюк акцентировала внимание.

Сообщалось, что раздетая Никитюк похвасталась своими сладостями прямо на пляже.

Леди Ле опубликовала весьма пикантное фото, на котором продемонстрировала роскошный бюст и длинные ноги, которые подчеркнуло откровенное черное бикини.

В кадре – ведущая в купальнике и с тарелкой в руке, набитой экзотическими вкусностями. Она наклонилась к камере и мыло улыбается в объектив. Эффектный пляжный лук завершают широкополая шляпа со звериным принтом, сумочка в тон и красивые украшения на запястье.

Напомним, Никитюк в крохотном бикини устроила пенный бой с лучшей подругой

А еще Politeka писала, что Никитюк устроила примерку шуб в одном белье

Также Politeka сообщала, что Леся Никитюк в одних трусах показала, как развлекается с подругой



