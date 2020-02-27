Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко устроила горячие танцы с подругой и коллегой по цеху Настей Ивлеевой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok звезды.

«С Настюшкой», - коротко говорится в подписи.

На опубликованных кадрах видно, что Ивлеева элегантно трясет ягодицами, пока Тодоренко прикидывается куклой и держит их. Это стало причиной бурных комментариев со стороны поклонников.

«Регина – кукла с голосиной», «очень люблю вас», «еп твою мать, как всегда – самые топовые», «я ору», «бомба», - пишут они.

Ранее мы писали, что телеведущая довольно часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью.

По завершению отдыха на Мальдивах звезда сразу же сообщила о продолжении работы над своими проектами и сразу же принялась пополнять Инстаграм новыми фото.

На представленном кадре звезда позировала в стильном наряде, состоящем из блестящего платья без бретелей и лишних деталей. При этом артистка показала также аккуратно уложенные в мягкие волны локоны и яркий макияж.

Стоит отметить, что в новом стиле ведущая появилась в роли одного из членов жюри на новом российском шоу. Участие в нем она примет в первые, а новость об этом появилась лишь вчера, что немало удивило пользователей Инстаграм:

«Регина, Вы сводите тату?», «Шикарная👍», «Хочу сек*», «Жду!!! 🤩», «Как всегда красотка🔥», «#сложно_быть_звездой», «Красота👍», «Далеко не идеальное лицо. Но нравится безумно 😍😍😍», «Обворожительная 😍», «Шикарная ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», – написали пользователи сети.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

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