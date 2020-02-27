Известная украинская певица Анна Седокова показала в Инстаграм, как проводит трапезу

Анна позировала в этот раз в белом халате. Она сидела в конце длинного стола, на котором можно увидеть много еды. Можно видеть соки,. фрукты, ягоды и другую полезную пищу. Скорее всего, стол рассчитан не на одну Седокову. На фоне можно увидеть кресла, занавески и большое окно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более 30 тысяч лайков и написали несколько комментариев под фото:

"А алкоголь? Можно?", "Анна, у тебя фигура мечта. Я тоже стала хорошеть после отказа от молочки", "Скромный такой завтрак", "Мне очень помогает записывать все съеденное, а то забывается, тянешь руку за конфеткой, заглядываешь в записи, а это уже 5(10, 20)))) за день, становится стыдно, откладываешь на завтра", "Для одной не много ли", "Ого, королевский завтрак", "Я исключила мясо. Хочу ещё убрать сахар и хлеб, но я так люблю хлебушек и печенюшки любимые мои", "Я устроила себе челлендж 14 дней без сладкого, фастфуда, мучного, газировки. Сегодня уже 3 день".

Ранее мы сообщали, что знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом.

В разделе Стори появились кадры с артисткой, ухаживающей за собой и наносящей макияж. Отметим, в вопросах красоты и внешнего вида уход лицом и телом очень важен, к тому же, он имеет свои особенности в зависимости от сезона.

Похоже, артистка решила активизировать свои действия и села на новую диету. Как выяснилось, она решила отказаться от молока и яиц.

"Неделю назад моя жизнь разделилась на до и после. Я сдала анализ на пищевую совместимость", - написала Анна.

Напомним, бесстыжая Седокова посветила "двойняшками" в экстра-мини

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