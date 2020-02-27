Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала новый образ в Инстаграме

На кадрах Соня позирует в черном пиджаке, штанах и кофте или чем-то подобном. Образ дополнила Евдокименко дорисованными очками, а также украшениями на шее. Внучка Ротару снова записала танцевальное видео для набирающей популярность сети Тик Ток, хотя опубликовала их в Инсте. На фоне можно увидеть стул, стол, а также другие элементы интерьера комнаты. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить танцы Сони, как и написать комментарии. Все из-за того, что кадры были опубликованы в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала себя в новом образе.

На кадрах Соня стала перед зеркалом в оранжевом платье выше колена. Она показала в очередной раз танец. Волосы были в этот раз у девушки распущены. На фоне можно увидеть диван, зеркало и другие элементы декора комнаты.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки. Все из-за того, что кадры были опубликованы в сторис инстаграма, где такая функция отсутствует.

Сообщалось, что 18-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко порадовала поклонников очередным горячим кадром.

На новом снимке, опубликованном в сети, девушка предстала в очень откровенном образе. На ней оригинальная майка из цепочек, надетая на голое тело, а сверху София накинула жакет, который, впрочем, не скрывает отсутствие бьстгальтера.

Модель обошлась без аксессуаров, но тщательно продуманный образ выдают неброский макияж и аккуратный маникюр. На снимке она выглядит уверенной в себе и немного дерзкой.

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