Жену британского принца Гарри, Меган Маркл, подозревают в беременности

Британские букмекерские конторы уже ставят 1/3, что Меган Маркл и принц Гарри до конца 2020 года объявят о рождении второго ребенка.

Букмекеры уверены, что время после официального отказа от королевских обязанностей станет идеальным для рождения еще одного малыша.

Фанаты герцогов Сассекских будут только рады такому событию, пишет Express. Некоторые даже предполагают, что Меган и Гарри отказались от визита на церемонию вручения Оскара из-за беременности герцогини.

Также поклонники уверяют, что Меган Маркл носит снова некоторую одежду, в которой она ходила во время беременности.

Также фанаты стали замечать - бывшая актриса трогает свой живот.

Ранее пара говорила, что не хочет останавливаться на одном ребенке и хотела завести второго.

Ранее мы писали, что на днях принц оставил семью в Канаде, а сам уехал на Родину. Это первый визит принца в Великобританию после того, как он с женой и сыном уехали в Канаду.

Поездка была совершена в рамках саммита по природоохранному туризму Travalyst.

Скорее всего, Меган Маркл приедет в Великобританию через несколько дней.

Напомним, после отречения от обязанностей старших членов королевской семьи Меган и Гарри придется отказаться от титула и выплатить внушительную сумму, потраченную на реставрацию их особняка во Фрогморе. Но, как оказалось это еще не все условия главы британской монархии.

Источники Daily Mail сообщили, что королева запретила Меган и Гарри использовать имя «герцогов Сассекских», а также они должны будут отказаться от слова Royal (королевский) во всех своих проектах.

Важно добавить, что большая часть бизнес-планов принца Гарри и его супруги включала в себя эти приписки.

Ранее сообщалось, что писательница Жермен Грир еще в прошлом году сказала пророческие слова о жене принца Гарри.

Грир, наблюдая за нападками СМИ и общественности на принца и его супругу, сказала следующее: "Я надеюсь, что она сбежит, но, возможно, она возьмет Гарри с собой".

Писательница напорочила, что пара может полностью стать безвестной.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.