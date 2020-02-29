Известная украинская певица Наталья Могилевская очаровала красивой улыбкой

Звезда опубликовала пост, на котором предстала в игривом образе, пишет Politeka.net. Украинская знаменитость смотрела в камеру и ярко улыбалась. На ее лице - макияж с акцентом на глаза.

Простая прическа в виде каре и массивная сережка придали образу некой элегантности.

Серая кофта, из-под которой торчала цепочка, была необычной. Топ имел вырез посередине, который скреплялся маленькими колечками.

Могилевская держала в руках солнцезащитные очки.

В посте артистка рассказала о концертах в Днепре и Николаеве, а также о своем треннинге.

"Внутри каждого из нас живет наш лучший учитель, и им являемся мы сами, только мы его не слышим!", - написала украинская знаменитость в конце.

За 14 часов пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев.

"Скажу честно, я в последнее время редко слушаю твои песни, но с удовольствием хожу на концерты. Всегда радуюсь встрече, как будто бы мне 15 лет и я верю в сказку. Для меня это по-прежнему волнительно...", "Очаровашка 👍", "Наверное кто хотел уже все сделали себе пластику,ринопластику итд. Одна Наташа, осталась в первозданной красоте и ей это очень идёт👌💕👏", "Почему меня нет в Николаеве😭😭😭😭 15 лет назад, примерно, была на Вашем концерте, это было незабываемо. Как сейчас помню все. ❤️❤️❤️", "Красотка ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Красивая Наташа ❤️", "Красотка!!!❤️", "Милая Наташенька спасибо за приезд.Будто Вы прочли мои пожелания", "Ждём", "Наташа, вы тут такая нежная, светлая", "Очень красивое фото, просто излучаете счастье , свежесть, нежность. Вы просто молодец", "Шикарне фото👍🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Наталья Могилевская придала волосам невероятного объема, либо же примерила парик с практически афро-кудряшками и красной широкой повязкой с огромным бантом посредине.

Фото было сделано крупным планом, на фоне ничего не видно, кроме женщины в белом, похоже, что халате.

Большинству подписчиков снимки понравились.

Напомним, Могилевская засветила свое достоинство в экстремальном разрезе

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