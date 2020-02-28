Не может без пошлостей

Муж российской певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, стал гостем шоу «Вечерний Ургант»

Об этом Тарзан рассказал на своей странице в Инстаграм, опубликовав фото с шоу, передает Politeka.net. На шоу Тарзан выбрал необычный наряд. Он надел облегающую водолазку коричневого цвета и джинсы в больших дырках.

«Немного скринов с сегодняшнего 'Вечернего Урганта ". Спорим у кого из нас палец лучше))))) и это самое невинное, чем мы мерялись», - подписал Тарзан фото.

Фото набрали более 2700 лайков. Не сдержалась даже российская телеведущая Эвелина Бледанс. Она поставила Тарзану лайк и написала «Ух ты». Поклонники в комментариях хвалят и критикуют Сергея.

«Класс!! Обожаю вас двоих! Буду смотреть», «Тарзанушка, так неожиданно и рада была тебя видеть в Вечернем Урганте! Салют!», «На Урганте был красавчик, так держать. Позитив и юмор на высшем уровне», «Чертовски обаятелен», «Уж лучше без штанов! Для чего такую рвань надевать», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Тарзан даже успел повздорить в комментариях с одним из фолловеров.

Как известно, «Вечерний Ургант» - это вечернее развлекательное шоу, которое регулярно выходит с 2012 года. Это адаптация американских программ формата «Late Night Show».

Ранее мы писали, что Тарзан опубликовал снимок без одежды. Он сфотографировал себя в зеркале. На фото артист стоит голым, а интимное место прикрыл статуэткой коня.

«Композиция "ДВАКОНЯ" холст, масло (сливочное) имульгаторы», - написал Тарзан.

Также недавно Тарзан удивил сеть необычным костюмом. Артист натянул на себя серый костюм, который полностью обтянул его тело. Пользователи заметили сходство наряда Глушко и костюма певицы Лолиты Милявской, в котором она однажды появилась на сцене.

Напомним, что Тарзан расстегнул кофту и одним фото заставил женщин завидовать Королевой: "Молодец, Наташка!".

А еще Politeka писала, что раздетый Тарзан заставил Королеву ревновать, шоу только для взрослых: "Какой же он крутой!".

Также Politeka сообщала, что Тарзан ошарашил новым видео перед своим Тарзан-шоу: "Фу, зачем такое выкладывать?".