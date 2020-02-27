49-річний російський бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, чоловік співачки Наташі Корольової, який всім відомий як Тарзан, збентежив посвіжілим видом

Як передає Politeka.net, артист поділився у своєму мікроблозі в Instagram фото, на якому постав в чорній майці і розстебнутій сірій кофті. Родзинкою вбрання став кулон у вигляді кігтя, що звисає на шиї Тарзана. Артист дивиться кудись повз об'єктива і широко посміхається. При цьому уважні шанувальники помітили, що він помітно помолодшав, а шкіра на обличчі посвіжішала.

"Як же я чекаю зустрічі з вами з усіма! З тими, хто прийде 8 березня в Вегас Сіті хол на моє ювілейне ТАРЗАН ШОУ ! Посилання на квитки в шапці профілю", - йдеться у підписі до фото.

Шанувальники засипали артиста численними компліментами.

"Такий гарний ❤️"

"Красунчик💚🎉"

"Успіхів вам на зло всім "ворогам"!!!🙌"

"Ніс Сергія схожий на мій ☺️"

"Я теж чекаю зустрічі з прекрасним🔥❤️"

"Молодець, Наташка! 💋"

Раніше ми розповідали, що Сергій разом зі своїм братом Олександром розповіли в ефірі програми "Зірки зійшлися" про те, як їх батьки вперше познайомилися зі співачкою Наташею Корольовою. Сталося це майже 20 років тому.

Глушко привів додому свою дівчину, а перед цим ніхто не повірив, що його кохана - відома вже на той час артистка естради. Коли мати танцюриста побачила Наташу, то від шоку стала хапатися за серце.

Також ми повідомляли, Тарзан любить епатувати публіку, з'являючись без тіні збентеження оголеним. Нещодавно одна з його фанаток поділилася кадром з гарячого виступу танцюриста. Тарзан з голим торсом пограв на камеру м'язами, прикривши низ волохатим покривалом.

"Ох, дівчааааата, який же @tarzan___official крутооооой. Енергетика", - написала прихильниця.

Крім того ми повідомляли, Глушко володіє не тільки видатним зовнішнім виглядом, але відмінним почуттям гумору. Артист показав в Instagram свій "причиндал", розвеселивши публіку. Мова про статуетку коня, яку Тарзан розташував під час зйомки саме так, щоб вона прикрила його оголену гідність.

Нагадаємо, облисіла Королева ошелешила виглядом, в мережі запідозрили недобре

Також Politeka повідомляла, що розлючений Тарзан скинув одяг і пограв біцепсами на камеру