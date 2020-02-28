Украинская певица Злата Огневич показала свою растяжку и рассказала, как спорт стал частью ее повседневной жизни

Фотографию с тренировки звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке Огневич держится за перекладину высоко подняв одну ногу. Таким образом видно, что девушка с легкостью может сесть на шпагат.

«Если хочешь результата - приготовься к системной работе)) Через «не могу», «не хочу», «вчера была вечеринка и мне плохо», «вот завтра- точно пойду на тренировку»! Сразу совет: откажитесь от лифта! Да-да))) И пусть 15-й этаж Вас не смущает», - написала Огневич.

Она рассказала, что выбирает тренера, который не жалеет, а также объясняет принципы питания. По словам Златы, растяжка на фотографии – это не результат генетики, а результат большого труда. Певица призналась, что ей потребовалось около года, чтобы режим «здоровый образ жизни» стал частью ее. Она призвала поклонников начинать меняться, отметив, что весной это дается легче.

За час фото собрало около 1500 лайков. Фолловеры в восторге от талантов Огневич.

«Какая гибкость», «Это реально огромный труд!», «Умничка! Как раз работаю над этим ракурсом», «Балерина? Нет. Каратистка..», - пишут пользователи сети.

Некоторые даже обратили внимание, что шпагат артистки напоминает знаменитый шпагат российской балерины Анастасии Волочковой.

Ранее мы писали, что Злата Огневич опубликовала соблазнительный снимок в красном платье. На фото певица одета в платье, под которым, по всей видимости, нет белья. Девушка запрокинула назад голову, выпятив вперед грудь. Поклонники отметили, что такие снимки нельзя выкладывать вечером с пожеланием спокойной ночи.

Напомним, что Злата Огневич сбросила всю одежду и поразила нескромными танцами под дождем: «Колбасит не по-детски».

А еще Politeka писала, что роскошная Злата Огневич показала упругие формы в купальнике: "Сочняк".

Также Politeka сообщала, что Злата Огневич отбросила стыд и посветила упругими достоинствами: "Вау, вот это...".