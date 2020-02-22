Українська співачка Злата Огневич полонила шанувальників яскравим образом

Фотографію вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На фото Злата одягнена в червону сукню, під якою, по всій видимості, немає білизни. Дівчина відкинула назад голову, випнувши вперед груди.

«Доброї ночі», - підписала знімок артистка.

Шанувальники не змогли стримати захвату від нової фотографії зірки. Під постом вони залишили більше 3 тисяч коментарів.

«Як мені резонує фото. Коли малювали танцівницю фламенко після почутої пісні "Граф музикант" з гітаристами. Дякую за вашу творчість», «Ракета», «Богиня», «Гостросюжетне фото. Я торчу», «Ну ось так завжди, добраніч побажати після таких фото», «Ну що за гарна співачка, мимо не пройдеш.. компліменти просто не можеш не залишити», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Огневич опублікувала незвичайне фото з відпочинку на Балі. Дівчина була повністю забруднена в чорний пісок. Красуня позувала в чорному купальнику, зігнувшись і відкинувши голову назад. Світле волосся дівчини трохи торкалося до піску, але це, ймовірно, не бентежило Злату.

"Чорний Балі", - підписала фото зірка.

Крім цього, не так давно Злата опублікувала уривки з відвертої фотосесії. На фото співачка постала в нижній білизні. Тілесного кольору білизна з чорними мереживними вставками ідеально підкреслила її вигини. Артистка написала, що, на її думку, в кожній справі важлива пристрасть. Вона зізналася, що один час відчувала себе огидно, перебувала в депресії і навіть намагалася «піти додому, на Небо...». На щастя, важкий період в житті артистки пройшов.

Нагадаємо, що Злата Огневич скинула весь одяг і вразила нескромними танцями під дощем: «Ковбасить не по-дитячому».

Як повідомляла Politeka, розкішна Злата Огневич показала пружні форми в купальнику: "Сочняк".

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