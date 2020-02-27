Известная украинская певица Соня Кей, племянница легендарной украинской поп-дивы Софии Ротару, показала новый кадр в Инстаграм
На фото Соня позирует в закрытом купальном костюме или чем-то подобном. Она лежит на деревянных досках на краю бассейна. Волосы у девушки были мокрыми и распущенными. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Ранее мы сообщали, что племянница Ротару в одних трусиках показала, чем ее одарила природа.
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На фото Соня позирует в топике и купальных трусиках. Образ она дополнила сапогами на каблуке. Певица позировала без бассейна. На фото можно легко увидеть, что просвечивается через белый топ. На фоне видна еще стена и зелень за ней.
Фанаты не смогли оценить фигуру певицы или написать комментарии. Все из-за того, что Соня опубликовала фото в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.
Сообщалось, что племянница певицы Софии Ротару, Соня Кей, написала интересный пост в своем Инстаграм.
Певица, по всей видимости позировала дома, в уютной одежде ярко-зеленого цвета. Волнистые волосы Соня убрала в высокий хвост, концы которого опускались по плечу артистки.
Хотя лицо Соня скрыла за большим букетом желтых роз, все же было заметно, что она сделала макияж. Букет и артистка смотрелись на фото хорошо, так и хочется сказать: "Какие же они роскошные".
Позади можно увидеть кухню артистки и комнату со шкафом.
"Поздравляю всех с Днем Святого Валентина! Любите друг друга, уважайте и цените! ❤️ Благодарю тебя, любимый! ❤️", - подписала фото Соня.
За два часа пост собрал более 2000 лайков и много комментариев, в том числе, в виде смайликов.
"Спасибо!Сонечка,милая,будь всегда любима!Розы роскошные😘", "Любви с любимым 😉🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "С днем валентина и вас🌷🌷🌷🌷🌹🌹🌹", - написали пользователи сети.
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