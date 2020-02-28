Украинская певица Джамала рассказала, что думает о социальных сетях и цифровом детоксе

Такой разговор она завела с поклонниками на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. Певица отметила, что любит соцсети, но чем больше времени она проводит онлайн, тем меньше времени остается на реальную жизнь. Джамала призналась, что старается ограничить время, проведенное в телефоне.

«Это возможность следить за людьми, которые меня вдохновляют. Я вижу, что происходит у моих друзей, которые живут за границей, наблюдаю за их творчеством и личной жизнью. Что уж там, в бешенном ритме нередко соцсети напоминают мне о Днях рождения», - отмечает артистка.

По ее словам, она любит общаться со своими поклонниками, отвечать на комментарии и читать мнение о новых песнях и клипах. При этом у артистки есть несколько правил, которых она всегда придержуется.

«Завтраки и ужины с семьей - святое, я отключаю все уведомления на телефоне. Для меня ценно время, которое я провожу с Эмиром. Например, когда мы на занятиях или в бассейне, предупреждаю, что в ближайшие 2-3 часа по рабочим вопросам буду вне зоны доступа», - рассказывает певица.

Джамала отметила, что ее очень раздражает, когда на концерте люди снимают происходящее на сцене. Сама она старается концерты не снимать, хоть и очень хочется поделиться впечатлениями в сторис.

Отметим, что на серии снимков, которыми поделилась артистка, она сидит в коричневом костюме с босыми ногами. В комментариях к посту поклонники пошутили, что ее ноги точно бы понравились Квентину Тарантино.

Ранее мы писали, что Джамала опубликовала серию новых снимков. Певица выложила фотографии, на которых она одета в платье с леопардовым принтом. Сверху певица накинула шубку такой же расцветки. Джамала стоит в поле. Таким образом цвет ее одежды гармонирует с цветом подсохшей травы.

Недавно стало известно, что Джамала беременна вторым ребенком.

Напомним, что Джамала без стыда показала фото с пляжа: "Какие милые...".

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