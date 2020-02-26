Українська співачка Джамала опублікувала фотографію в яскравому образі і розповіла про свою нову пісню

Пост артистка виклала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. За її словами, багатьом знайома ситуація, коли людина бере телефон в руки, щоб відправити смс або комусь подзвонити, а в результаті опиняється в Instagram або Фейсбуці.

«Ти поринаєш в інший світ - яскраві фото, відео змінюються одне за іншим, лінки, цікаві статті, пости друзів і знайомих. Начебто тільки зайшов, а вже минула година, дві, або навіть більше!», - описує Джамала відчуття, знайомі багатьом.

Співачка розповіла, що з нею таке трапляється часто. Це надихнуло її на написання пісні «Поринь», в якій розповідь йде від імені штучного інтелекту.

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Зазначимо, що свою розповідь про нову пісню артистка супроводила відвертим знімком. На фото Джамала, яка нещодавно повідомила про свою другу вагітність, позує в топі на одне плече, рваних джинсах і червоних туфлях. Вона зігнулась у спокусливій позі.

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А вам знайомо? ⠀ Ти дістаєш телефон, щоб відправити смс або зателефонувати, але ось уже перевіряєш що там нового в інстаграмі або фейсбуці… Ти занурюєшся в інший світ — яскраві фото, відео змінюються одне за одним, посилання, цікаві статті, пости друзів і знайомих. Начебто тільки зайшов, а вже минула година, дві, чи навіть більше! ⠀ Коли @koloah надіслав мені інструментальне демо, після прослуховування моєю першою асоціацією була історія, описана вище. Зі мною, на жаль, таке трапляється часто. І тоді в голову прийшла ідея пісні #Поринь, в якій розповідь йде від імені штучного інтелекту. ⠀ Наш телефон знає про нас все — яку музику любимо, з ким дружимо, які покупки плануємо зробити, куди забронювали квитки і багато-багато всього. У якийсь момент ми стали від нього залежні. Мобільний керує нами, він пропонує стерти межу між реальним світом і штучно створеним, в якому тобі зручно перебувати. Ти поринаєш у віртуальний світ, але не поверхово, ти тонеш у ньому. Він манить і зачаровує тебе, як в міфах голоси сирен заманювали подорожніх. ⠀ Слухай альбом #Свої! Посилання у шапці профілю ⬆️ ⠀ #jamala_свої #koloah #джамала

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За 7 годин відео, опубліковане артисткою, подивилися понад 10 тисяч разів. Шанувальники взялися активно обговорювати нову пісню Джамали.

«Ого, я і подумати не могла що ця пісня про віртуальний світ, цікаво», «Крута тема для пісні!», «А ось це вже оригінально і несподівано», «Да віртуальний світ рулить, ми самі того не помічаємо, як багато часу проводимо в телефоні, навіть поруч з близькими», «Загадкова, містична, найулюбленіша нова пісня альбому... заворожує», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Джамала вийшла в люди у дивному вбранні. Вона одягла великий піджак з громіздкими плечима. Піджак виявився настільки довгим, що прикрив одяг співачки, залишивши голими лише ноги в чорних панчохах. Образ вона доповнила яскраво салатовою стрічкою. В цілому лук співачки вийшов дуже безглуздим.

Нагадаємо, що вагітна Джамала приголомшила одкровенням після Нацвідбору на Євробачення: «Це шалено...».

Як повідомляла Politeka, Джамала напередодні Євробачення спантеличила образом в леопардовому платті.

Також Politeka писала, що Джамала одягла відверту сукню, засвітивши округлі форми: «Ну дає!».