Українська співачка Джамала опублікувала фото зі своїм сином Еміром-Рахманом

Зірка позувала з дитиною на пляжі, можна було побачити блакитну воду, чистий пісок, пише Рoliteka.net.

Артистка позувала у кофті з довгими рукавами і капюшоном, а також у штанях коричневого відтінку. На зірці можна було помітити босоніжки і сережки-кільця.

Макіяж з акцентом на красиві очі і пухкі губи виглядав на фото дуже добре.

Син зірки був у світлій кофті, джинсах і кросівках. Українська знаменитість обіймала дитину, прикосалась до його голови і ніби не могла насолодитися товариством з ним.

Варто відзначити, що всі фото були дубльовані: одні опубліковані кольоровими, інші - чорно-білими.

"Ми чекаємо теплий сезон, шукаємо місця. Хоча все набагато простіше, тепло — це коли улюблені близько ❤️

Кольорові або ч/б? Які фото вам більше відгукуються?", - підписала фото артистка.

За дві години публікація зібрала понад 20 тисяч лайків та багато коментарів.

"В даному випадку - кольорові, звичайно ж😍", "Дуже люблю фото в чб, але ці кольорові фото просто😍🙌🏼", "Кольорові, передають всю красу! 😁👍", "Які, теплі, милі, спокійні фотографії", "Блін, вибрати неможливо, і ті і ті гарні дуже, просто по-різному❤️", "Кольорові😉👍", "Які гарні ❤️❤️", "Мені подобаються кольорові 😍але Ви прекрасні на всіх❤️", "Який же гарненький😍 💐💐", "Чорно-білі фото люблю більше, але на море, де яскравіше фарби, фото в кольорі виходять краще", "Як на мене, всі фото передають щастя, любов, добро і тепло. Маминих обіймів ніхто не замінить! 👏😍🤗", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Джамала постала у вбранні синього кольору з принтом і зеленими вставками, схожими на кишені.

Красуня відкнилула наряд, щоб продемонструвати стрункі ніжки в колготках. Артистка доповнила ніжний образ грубими чорними черевиками, а завершила - сережками-кільцями.

Раніше ми писали, що Джамала розповіла про свою нову пісню.

Люди часто занурюються у світ соцмереж, що надихнуло артистку на написання пісні «Поринь».

Нагадаємо, Джамала похвалилася ідеальними формами і приголомшила визнанням: «Один раз просто в автобусі…».

Як повідомляла Politeka, епатажні Джамала і Alyona Alyona висолопили язики на камеру: "Дівчатка розривають..."

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