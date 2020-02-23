Українська співачка Джамала опублікувала серію знімків в яскравому образі з Нацвідбору на Євробачення

Фотографії артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Співачка розповіла, що щойно повернулася з фіналу українського Навідбору на пісенний конкурс Євробачення.

«Конкурси - це шалено складно для всіх! А я була вже в різних іпостасях - і конкурсанткою, і членом журі, і запрошеною виконавицею», - зазначила Джамала.

За її словами, виступати в прямому ефірі дуже важко, це шалена напруга. Така ж напруга панує за лаштунками. Вона зазначила, що у неї є свої припущення з приводу того, що відбувалося на конкурсі. Але вона їх озвучить пізніше.

Пост співачки зібрав понад 12 тисяч лайків. Шанувальники хвалять зовнішній вигляд артистки, а також її пісню, яку вона презентувала на конкурсі.

«Прекрасний образ, Джа)», «Ви НАЙКРАЩА! Завжди і при будь-яких обставинах», «Знову там всіх удєлала!) Дуже круто. І красиваяяя!!! «, «Джа знову закохала мене у свій голос. Знову мурахи», «Чарівний образ. Ніжний. Співоча Мадонна», - пишуть фоловери.

Нагадаємо, що Джамала презентувала нову пісню «Жалі» під час фіналу Нацвідбору. Раніше, як відомо, співачка була членом журі Нацвідбору. Тепер її місце в суддівському кріслі зайняла Тіна Кароль.

Раніше ми писали, що Джамала вийшла в люди у досить дивному вбранні. Вона одягла великий піджак з громіздкими плечима. Він виявився настільки довгим, що прикрив одяг співачки, залишивши голими ноги в чорних панчохах. Враховуючи, що артистка вже повідомила про свою вагітність, шанувальники не оцінили такий експериментальний лук. Волосся співачки теж виглядало дивно – як ніби Джамала забула їх укласти після миття голови.

Нагадаємо, що вагітна Джамала напередодні Євробачення спантеличила образом в леопардовому платті: «Ось це матуся…».

Як повідомляла Politeka, Джамала одягла відверту сукню, засвітивши округлі форми: «Ну дає!».

Також Politeka писала, що Джамала розповіла про реакцію чоловіка на її другу вагітність: "Ні, я не...".