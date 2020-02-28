Российский юморист Максим Галкин, муж легенды эстрады Аллы Пугачевой, поделился теплым семейным снимком, который растрогал требовательную публику

Как передает Politeka.net, Галкин выложил фото в своем микроблоге в Инстаграм. На нем Алла Борисовна обнимает шестилетних Гарри и Лизу. Недавно Галкин делился снимками с отдыха на горнолыжном курорте в Италии, где малыши впервые встали на лыжи. Возможно, этим теплым кадром артист запечатлел встречу соскучившейся мамы и вернувшихся домой детей.

Примечательно, что Гарри на фото "втыкнул" в смартфон, а Лиза, видимо, застигнутая Примадонной врасплох, пытается вырваться. Но счастливую маму это ничуть не смущает, Алла Борисовна улыбается, прижимая к себе двойняшек.

"Хороший день дома 😊", - говорится в подписи.

Поклонники пришли в восторг, засыпав звездную семейку комплиментами. Менее чем за полчаса фото собрало более 70 000 "лайков". Некоторые фанаты подметили, что Лиза похожа на маму, а Гарри - отца.

"Сколько счастья на одном фото !!!!!👍"

"Классные 💣 💣 💣 👍👍👍бо щас начнут хе*ню писать... А че не в платье и не каблуках... А сами сидят по домашнему, хуже вас в свои 20"

"Такие счастливые🎀"

"Алла Борисовна, красотка😍❤️"

"С такими ангелочками день не может быть не прекрасным)"

"Дети вернулись с гор))) мама счастлива))) 😍"

"Как Лизавета на маму похожа 😍"

"Девочка действительно вылитая Пугачева, а Гарри скопировал Галкина 1:1"

Ранее мы сообщали, Галкин похвастался в сети спортивными успехами своего сына. По словам городого отца, мальчик только-только научился кататься на лыжах, а уже на невероятной скорости обгоняет всех на трассе.

"Ну, за Гариком не угнаться уже! Обогнал и меня, и брата, и Лизу, и тренера, и ещё кучу незнакомых людей 😂⛷", - написал в соцсети восторженный артист.

Также мы рассказывали, на Пугачеву недавно снова накинулись, припомнив ей прошлые грехи. Речь о том, что за свою долгую карьеру певица "зарубила" не одну карьеру. Примадонну и ее приспешников в российском шоубизе даже окрестили "пугачевской мафии". Так, нелестно о ней отзывался Михаил Муромов (известный своим хитом "Яблоки на снегу"), по словам которого Алла Борисовна специально платила, чтобы его песни не попадали в эфир.

Напомним, Галкин с маленьким сыном Пугачевой огорошил экстремальной выходкой: "Аж дыхание перехватило"

Также Politeka писала, что Пугачеву в откровенном наряде застукали рядом с известным певцом, редкие кадры.