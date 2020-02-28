Джордж Ровалс жестко раскритиковал внешность похудевшей более чем на 40 килограмм российской юмористки, бывшей жены Евгения Петросяна, Елены Степаненко

Известный дизайнер причесок и стилист Джордж Ровалс работал с Джулией Робертс, Тиной Тернер, Самантой Фокс, Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым и другими артистами.

Но звездный стилист не оценил стараний юмористки, изнурявшей себя диетами ради стройной фигуры.

«Степаненко — Шапокляк крашеная! Вкуса у нее как не было, так и нет. Ей надо полностью все менять: и цвет волос, и укладку, и макияж тем более. Я не знаю, кто ее так рисует?! Ужас вообще! Но это не только ее проблема. У наших звезд вообще беда со вкусом. Сколько ни советуй нашим артистам, они ничего не хотят. Поэтому как ходят чучелами, так и будут продолжать», - резко высказался Джордж Ровалс.

Отметим, он имел опыт работы со Степаненко.

«Я Степаненко обслуживал несколько лет. У нас был общий друг — знаменитый парикмахер. Вот он нас свел. Она потом ко мне привела Елену Воробей, Регину Дубовицкую. Когда я ее делал, Степаненко меня слушалась. Потом мы разошлись — я не мог бегать за ней», — отмечает он.

Тем временем, сегодня бывшую жену Евгения Вагановича называют чуть ли не самой завидной невестой российского шоу-бизнеса. Однако Джордж с этим согласиться не может.

«Кого она может в таком образе возбуждать? У вас глаза где? Что с Петросяном была, что без него — ничего не меняется. Ей надо побольше денег тратить в парикмахерских. Но они все жалеют, они жадные, не любят платить», — пожаловался стилист.

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