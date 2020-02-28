18-летняя Соня Евдокименко, внучка известной украинской певицы Софии Ротару, ошеломила откровенным фото

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим кадром в "сториз" в своем Инстаграм, на котором предстала в обтягивающих штанах, гольфе, пиджаке и ботинках черного цвета. Красотка позировала на полу перед зеркалом, засняв свое отражение. Так, Соня облокотилась на стену, соблазнительно выгнув спину и вытянув вперед одно ногу, а другую согнув в колене. Одну руку девушка поднесла к лицу, а в другой держала телефон. Ради кадра Соня затянула волосы в пучок и нанесла немного косметики.

Примечательно, что девушка фотографировалась на фоне города, раскинувшегося в огромном окне. Стоит отметить, Соня живет и учится в школе дизайна в Нью-Йорке - с подросткового возраста строит карьеру модели, а недавно еще и запела, успев выпустить несколько треков.

Так, артистка засветилась на юбилейной обложке Elle. Затем стала лицом Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

"Опыт модели подсказывает, что фэшн-индустрия - это мое. Хочу развиваться в ней, познавать ее со всех сторон. Полезно посмотреть на такую индустрию со всех возможных углов, так что я часто наблюдаю, как работают фотографы, редакторы, модели, читаю книги о великих мира моды... впитываю все это, анализирую", - говорила ранее внучка Ротару.

До этого мы писали, что Соня увлеклась приложением ТikTok, с помощью которого записала дикие танцы и затем поделилась в соцсети. Красотка в черном динамично двигалась под музыку, виляя бедрами и забавно взмахивая руками.

Также мы писали, Евдокименко недавно обескуражила публику горячими кадрами в вязаном платье оранжевого оттенка, под которое она "забыла" надеть нижнее белье. Девушку, по-видимому, не смущают нескромные комментарии поклонников по поводу ее "вишенок".

"Как эстетично, София, ты богиня😍🔥"; "Восторг😍,ты улыбнулась и сразу всех покорила"; "Какое кайфовое видео 🔥"; "выглядишь круто 😍 яркая девушка такая", - писали в комментариях.

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