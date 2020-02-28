Украинская певица Оля Полякова займет место президента Владимира Зеленского в новом сезоне шоу "Рассмеши комика" и станет партнершей Евгения Кошевого

Об этом говорится в микроблоге "Квартал 95" в Инстаграм, передает Politeka.net. Стоит отметить, что Полякова конкурировала с еще несколькими претендентками (к примеру судейское кресло пророчили Елене Кравец или Валерии Товстолес из "Женского квартала"), но выбор пал именно на нее.

Комментируя события, Полякова разоткровенничалась: «Шутки я очень люблю, на любую тему... Не думайте, что я дурносмех. Нет-нет-нет, работу свою знаю хорошо и рассмешить меня будет трудно». Отметим, ранее артистка уже не раз принимала участие в проектах студии «Квартал 95». Полякова даже сыграла яркую эпизодическую роль в романтической комедии «Я, ты, он, она», где ее партнером уже был Евгений Кошевой.

Несмотря на оптимистичное настроение артистки, поклонники юмористического проекта неоднозначно отнеслись к ее участию в этом шоу. Многие полагают, что певица не справится с задачей, ведь одно дело - рассмешить профессионала, и совсем другое - ее. Также некотрых возмутило, что Полякова стала часто светиться на телеэкранах.

"Дофига ее кругом... В каждом выпуске "Квартала" она. Надоела! Могли бы Лену взять, но только не ее. Аж желание смотреть пропало..."

"Это ужас!"

"Фу, ну куда... Уважаю ее творчество, но уж никак не хочется видеть ПЕВИЦУ на шоу, где нужно оценивать ЮМОРИСТОВ... Если раньше было интересно наблюдать, как смешат профессионалов, то сейчас весь азарт пропадает((("

"Я ничего против Поляковой не имею но зачем?она там нужна,я не понимаю.Нужно что Владимир Александрович срочно вернулся,а то без него какой бардак происходит,просто дурдом."

"О, нет...👎"

"Надоела Полякова, ее слишком много везде. И она не комик, чтоб ее смешить в этом шоу. Не будем смотреть"

Не все оказались против видеть Полякову в судейском кресле "Рассмеши комика". Все же есть те, кто поддержал артистку, и даже заинтригован.

"Та пусть будет Полякова👍. У нас в Украине звёзд на пальцах перещитать можно. По этому каждого как вы говорите "всовывают куда только можно " С ней точно будет смешно 😂😂 Все смотались с Украины. Давайте будем ценить тех,кто в ней остался . И думает за концерты , развлекательные программы и.т.д 😊😜👏👏"

"😂что? Полякова? А я думал Кравец. Хотя... Поглядеть за Поляковой будет интересно"

"Это было предсказуемо. Полякова и Кошевой - огненный дуэт🔥 но ребята, Полякова ведь не является по профессии "комиком" и это уже немного не соответствует названию программы"

Напомним, Полякова сцепилась со слугой народа в прямом эфире.

Как сообщала Politeka, Полякова в коротком наряде засветила лишнее: «можно смотреть вечно».