Звездным партнером Евгения Кошевого на популярном украинском шоу станет главная блондинка страны

Как сообщает Politeka, об этом говорится на странице «Студия Квартал 95».

Так, звездной ведущей Кошевого станет Оля Полякова.

«Шутки я очень люблю, на любую тему. Главное – чтобы они действительно были остроумными. Но деньги я люблю не меньше, и не желаю их кому-то отдавать. Поэтому сразу предупреждаю участников «Рассмеши комика», что меня покорить непросто. Не думайте, что я дурацкий. Нет-нет-нет, работу свою знаю хорошо и рассмешить меня будет трудно», - отметила она.

Уточняется, что ведущая будет ведущей целый сезон.

Как сообщалось ранее, артистка Оля Полякова высказалась об украинских звездах, которые гастролируют с концертами в Российской Федерации.

Полякова добавила, что сама также ездит в Россию, но только потому, что у нее там живет мама. На территории страны-агрессора она не выступает, и это ее принципиальная позиция.

Об этом она рассказала в интервью для журналистов.

"Не могу сказать, что не езжу в Россию к маме. Я не езжу туда с выступлениями, это моя принципиальная позиция, занятая в конце 2014 года, когда стал понятен масштаб происходящего и не осталось иллюзий. Мама, конечно, чаще приезжает в Украину, чем я езжу к ней", – рассказала Полякова.

Полякова заявила, что может понять звезд, которые ездят в РФ, чтобы заработать деньги, так как в РФ шоу-бизнес более развит и дает широкие возможности артисту. При этом Полякова не уточнила, поддерживает ли она лично гастролеров.

Напомним, Полякова сцепилась со слугой народа в прямом эфире.

Как сообщала Politeka, Полякова в коротком наряде засветила лишнее: «можно смотреть вечно».

Также Politeka писала, что юная дочь Поляковой показала "звериное" лицо.