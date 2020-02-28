Знаменитая украинская певица Настя Каменских похвасталась успехом, который получила во время использования приложения "Тик-Ток"

Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях, делится также кадрами со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, также продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, участиями в различных песенных шоу и поездками заграницу, пишет Рoliteka.net.

Звезда в этот раз решила представить поклонникам свой «Тик-Ток» образ Как известно, в последнее время звезда профессионально делает видео для популярной молодежной соцсети.

По этому поводу артистка даже поделилась секретами создания популярных постов и советами о том, где взять идеи для креативных кадров в специальном интервью, которое дала вчера. Вот что написала Настя под новыми снимками оттуда:

«Вчера поделилась на моем мастер-классе секретиками и советами о #tiktok 🎶 Я рассказала, как придумывать креативный контент, как создавать видео, где брать идеи и какие фишки я использую в #tiktok! 😉 Спасибо вам за такую теплую встречу ♥️» - написала она под фото.

Стоит отметить, сейчас многие звезды используют данное приложение, пытаясь угнаться за популярностью иностранных артистов.

А вчера звезда буквально завалила Инстаграм совместными фото с мужем, сделанными во время тренировки. Отметим, Каменских уже давно приступила к привычным тренировкам в спортзале и с удовольствием демонстрирует свою спортивную и яркую форму.

И это не удивительно, ведь она вместе с супругом Алексеем похудела на 20кг ради свадебной церемонии, прошедшей весной в прошлом году.

Сама звезда на представленных кадрах выглядит очень счастливо, ведь тренировки являются обязательной частью ее дня. Настя также любит бегать, независимо от графика и отдыха. Рано утром Каменских отправляется на пробежку, причем часто вместе с супругом.

Напомним, Каменских в спортивном костюме высмеяли из-за неудачного кадра.

Как сообщала Politeka, Каменских удивила резкими переменами во внешности, фото облетело сеть.

Также Politeka писала, что Каменских забыла о стыде и показала "подружек" в одном кружеве.