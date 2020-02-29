Украинские звезды любят отдыхать в самых живописных уголках мира

Фотографии с дорогих курортов они публикуют на своих страницах в Инстаграм, передает Рoliteka.net. Особенно активно звезды отдыхали во второй половине зимы, когда новогодние корпоративы отгуляны и можно немного расслабиться.

Украинская певица Надежда Дорофеева вместе со своим мужем Владимиром Дантесом и друзьями отдыхала на Мальдивах.

Вместе с ними на отдых отправились бизнесвуман Лера Бородина и ее муж, ведущий Андрей Шабанов.

Вернувшись с Мальдив, Надя и Владимир поехали в Португалию, где наслаждались природой и вкусной едой. Несмотря на прохладную погоду пара отлично провела время в Лиссабоне.

На Мальдивах отдыхал и певец Монатик со своей семьей. Он и его жена Ирина публиковали много совместных фотографий с отдыха.

Телеведущая Катерина Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым отметили Рождество на Сейшелах. Они с удовольствием делились снимками с отдыха.

Настя Каменских и Потап провели отпуск в Мексике. Певица рассказывала, что во время отпуска старалась каждый день наряжаться и краситься для мужа. Интересно, что во время отдыха Каменских не переставала заниматься спортом.

Украинская певица Злата Огневич отдыхала на Бали. Она наслаждалась природой и теплым климатом Индонезии, танцевала под тропическим дождем. Девушка рассказала, что поехала на Бали всего с одним рюкзаком, в который уместились все ее вещи.

Телеведущая Леся Никитюк делилась яркими снимками с отдыха в Египте и ОАЭ.

«Судя по фотографиям, Леся живет на морях и больше ничего не делает, жизнь сплошной отдых))))», - написала фанатка под постом артистки с отпуска.

Напомним, что Дорофеева потрясла пятой точкой перед Позитивом, сеть в восторге: "Эх, всегда бы так".

А еще Politeka писала про Дорофееву, Осадчую и других звезд, которым крупно повезло в любви: яркие фото пар.

Также Politeka сообщала, что Потап поразил пикантным видео с Каменских и Осадчей, Дорофеева не сдержалась.