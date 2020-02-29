Украинские звезды любят отдыхать в самых живописных уголках мира
Фотографии с дорогих курортов они публикуют на своих страницах в Инстаграм, передает Рoliteka.net. Особенно активно звезды отдыхали во второй половине зимы, когда новогодние корпоративы отгуляны и можно немного расслабиться.
Украинская певица Надежда Дорофеева вместе со своим мужем Владимиром Дантесом и друзьями отдыхала на Мальдивах.
Вместе с ними на отдых отправились бизнесвуман Лера Бородина и ее муж, ведущий Андрей Шабанов.
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Вернувшись с Мальдив, Надя и Владимир поехали в Португалию, где наслаждались природой и вкусной едой. Несмотря на прохладную погоду пара отлично провела время в Лиссабоне.
На Мальдивах отдыхал и певец Монатик со своей семьей. Он и его жена Ирина публиковали много совместных фотографий с отдыха.
Телеведущая Катерина Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым отметили Рождество на Сейшелах. Они с удовольствием делились снимками с отдыха.
Настя Каменских и Потап провели отпуск в Мексике. Певица рассказывала, что во время отпуска старалась каждый день наряжаться и краситься для мужа. Интересно, что во время отдыха Каменских не переставала заниматься спортом.
Украинская певица Злата Огневич отдыхала на Бали. Она наслаждалась природой и теплым климатом Индонезии, танцевала под тропическим дождем. Девушка рассказала, что поехала на Бали всего с одним рюкзаком, в который уместились все ее вещи.
Телеведущая Леся Никитюк делилась яркими снимками с отдыха в Египте и ОАЭ.
«Судя по фотографиям, Леся живет на морях и больше ничего не делает, жизнь сплошной отдых))))», - написала фанатка под постом артистки с отпуска.
Напомним, что Дорофеева потрясла пятой точкой перед Позитивом, сеть в восторге: "Эх, всегда бы так".
А еще Politeka писала про Дорофееву, Осадчую и других звезд, которым крупно повезло в любви: яркие фото пар.
Также Politeka сообщала, что Потап поразил пикантным видео с Каменских и Осадчей, Дорофеева не сдержалась.