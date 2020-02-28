Российская певица Алла Пугачева не так уж часто делится фотографиями в своем Инстаграм, поэтому каждый новый пост производит фурор

Так, всего около часа назад назад звезда опубликовала новый снимок, на котором позировала вместе с младшей дочерью, Лизой, пишет Politeka.net.

На фото артистка обнимает малышку сзади, зацепив губы ребенка. При этом примадонна смотрела вдаль.

Алла Пугачева была в черно-белом наряде, на ее руке заметен блестящий браслет.

Девочка была в футболке и, всей видимости, в серых штанах.

Обе находились на пороге у двери.

"Счастье в надежных руках", - подписала фото знаменитость.

Только за час пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.

"Дай Бог долгих лет счастья!🙏❤️", "Извините, но у Вас глаза очень похожи на глаза воблы.. ❤️😍💋", "Оти боже мой какое Счастье!!!!Аллочка с доченькой!!!Мы Вас Любим!!!💕💕💕💕💕💕💋💋💋😍🥳🙏👍😇😘🥰", "Вы счастливая!!! И мы, поклонники рады за Вас!!! Заслужили Вы счастье!!!!!", "Лизок Ваша бесподобна ))) ❤️счастья ей", "Волшебная мама !!", "Наши Любимые девочки!!!😍💋💋💋💕💕💕", "Лиза красавица! 👍👍 Алла желаю вам долгих лет жизни! 💖💖💖💖", "Какая милота! 😍😍😍😍", "Счастья , здоровья -очень мило 👏", "Любим ❤️", "Как мило😍", "👏Подольше бы!!! 🙏🙏🙏Так было!!! Долгих Вам Лет в Здравии и Счастье!❤️", "Девчульки,как хорошо когда мама рядом....😻💝💖", "Тоже хочу в эти руки", "Счастья вам‼️", "Красотки😍😍😍", "Аллочка счастья вам❤️", "Это счастье", "Девочки♥️♥️", "Я вас обожаю, вы самые самые ❤💋💗🥰😍", "Зайка такая ❤️😍", "Девочки Припевочки,,,яблоня и яблочко! ))", - написали пользователи сети.

Напомним, Алла Пугачева стала мамой во второй раз в 64 года. Мальчика и девочку, Гарри и Лизу, родила суррогатная мать шесть лет назад. Певица рассказал, что еще несколько лет назад заморозила свои яйцеклетки, благодаря которым и появились на свет родные малыши.

Однако не все пользователи сети верят в эту историю, тем более потому что не видят сходства.

"Совершенно ничего общего, без обид", "Сходство с мамой у Кристины а эта девочка совсем не дочь пугачевой", - пишут пользователи сети.

Напомним, Пугачева раскрыла тайну, как хирурги перекроили ей лицо: "Делали операции на...".

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Также Politeka писала, что Пугачеву в откровенном наряде застукали рядом с известным певцом, редкие кадры.