В украинском шоу-бизнесе немало харизматичных мужчин телеведущих, за которыми приятно наблюдать

Politeka собрала топ самых ярких мужчин на телевидении, которые ведут самые интересные проекты и шоу.

Юрий Горбунов – настоящий старожил украинского шоу-бизнеса. Его карьера полетела вверх благодаря утренней передаче «Подъем», которую он вел вместе с Машей Ефросининой.

На утреннем шоу они проработали 6 лет, благодаря чему были одними из самых востребованных ведущих в Украине. В 2006 году Горбунов перешел с «Нового канала» на «1+1», где и работает до сих пор. Сегодня Горбунов ведет такие проекты как «Танцы со звездами», «Голос. Дети».

Владимир Остапчук, который недавно пережил громкий развод с женой, стал известным после того, как в компании еще двух ведущих провел «Евровидение» 2017 года.

Он работал на Интере, «1+1», ТЕТ и других каналах. Больше всего Остапчук зарабатывает на корпоративах, ведет различные премии и массовые мероприятия.

Александр Педан, как и Юрий Горбунов, стал известен благодаря передаче «Подъем». На самом деле, эта передача дала старт очень многим украинским телеведущим.

Педан ведет много проектов на «Новом канале», а также занимается своим собственным Ютуб-проектом.

Участник шоу «Холостяк», телеведущий Никита Добрынин сегодня работает на М1. Но раньше молодой человек появлялся в проектах других телеканалов, в том числе Интера и «1+1».

Андрей Бедняков стал известен благодаря участию в шоу «Орел и решка», а также проекте «Х-фактор». Кроме этого, он ведет множество проектов на российском телеканале «Пятница», где транслируют передачи украинского производства.

Напомним, что холостяк Никита Добрынин с молодой невестой разделись ради пикантных кадров: "Ух, какая поза!".

А еще Politeka писала, что Горбунова и Никитюк засняли в самый пикантный момент: "А как же Осадчая?".

Также Politeka сообщала, что Владимир Остапчук изменился до неузнаваемости после развода: новое фото говорит само за себя.