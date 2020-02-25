Український телеведучий Володимир Остапчук, який зовсім нещодавно розлучився з дружиною, "вдарився" в роботу

Популярний телеведучий показав фото, де він перебував на сцені, виконуючи свою роботу. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зіркового артиста.

Остапчук стояв на сцені одного із заходів і выглядав при цьому "як з голочки". Темний класичний костюм дуже вигідно виглядав на ведучому, щоправда знімок видався дещо похмурим - на фото Володимир не посміхається і тримає в руках мікрофон. Але ось підпис до світлини Остапчук поставив "веселий":

«2019 ми побачили, що Остапчук провів жахливо https://instagram.com/yunaawards/, не смішний, вискочка, візьмемо когось нормального наступного разу. ⠀ 2020 - АХАХАХАХА ⠀Ну чо ж, шоу-біз, тримайся, цього року буде просмаження well done

Ну і музика, звичайно, буде багато музики», - написав він.

Фолловери артиста активні і пишуть, що той чудово виглядає і жартують над ним:

«Твій вираз обличчя, коли згадав що не вимкнув праску»

«😂😂😂👏👏👏»

«Вова - ти супер»

«Дуже гарний»

«Чекаємо спеку»

«Супер»

«Красава))»

Раніше ми писали, що зараз Володимир Остапчук переживає не найкращі часи. Восени він розлучився зі своєю дружиною, Оленою Войченко. У подружжя залишилося двоє дітей. Через деякий час жінка порушила мовчання, заявивши, що вони з чоловіком розлучилися через його зради. Вона поскаржилася журналістам, що Остапчук не дає їй грошей на дітей, приїжджає до них рідко, щоб попіаритися.

Остапчук у відповідь розповів свою версію того, що сталося, заявивши, що він не йшов від дружини до іншої дівчини, а причиною розлучення стали постійні сварки, які виникали через роботу і напружений графік.

Відзначимо, що в соцмережах почалася справжня травля Остапчука. Прості українці та колеги засуджували телеведучого за його поведінку. Він у відповідь посміхався і проводив конкурси для хейтерів. Так, артист звернувся до своїх хейтерів, які завалюють його гнівними коментарями, запропонувавши їм гроші за образи. Телеведучий закликав всіх писати під його постом погані коменти, пообіцявши розіграти між усіма учасниками 5000 гривень.

Нагадаємо, що розгніваний Остапчук вперше зірвався після розлучення і показав своє справжнє обличчя: "Шкода діток".

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