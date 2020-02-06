Відомий український телеведучий і шоумен Юрій Горбунов вирішив «осідлати» колегу Лесю Никитюк просто на камеру

Про це повідомляє «РБК-Україна».

«Сподіваюся, я класно завалив Лесю», - зазначив він.

Звернемо увагу, що інцидент стався на зйомках програми, де Никитюк була ведучою, а гостем сам Горбунов. Інцидент стався в момент, коли їм показували вправи по самообороні, і зірку потрібно було повторити прийом.

«А я ні з ким ніколи навіть не бився. Коли був ще школярем, до мене спробували пристати хулігани. Але повз проходив незнайомець, і все зам'ялося само собою», - пізніше зізнався актор.

Як повідомлялося раніше, відома українська телеведуча і журналістка Катерина Осадча порадувала шанувальників новим знімком з чоловіком, Юрієм Горбуновим .

На знімку зірка обняла чоловіка ззаду, а Юрій-у відповідь поклав руку на її.

Пара яскраво посміхалася на сріблястому тлі.

Для фото Катя вибрала золотисте сукні з короткими рукавами, а її чоловік - білу сорочку, піджак та брюки.

Осадча розпустила волосся і завдала макіяж. Виглядають зірки дуже гармонійно.

"Три роки тому ми сказали один одному - так :) три роки ти мій чоловік 💋 @ gorbunovyuriy спасибі тобі за те, що ти є в моєму житті ❤️ всі інші скажу особисто", - підписала знімок Осадча.

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