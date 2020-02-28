Известная украинская певица Оля Цибульская пять лет боролась с лишним весом

Оля рассказала, что ей удалось сбросить 12 килограмм. Она занялась собой, так как захотела изменить свою семейную жизнь. Об этом Цибульская заявила в интервью ТСН.

""Мы с мужем давно в отношениях и между "купить мультиварку на 8 Марта" и "его взволнует одна лишь мысль обо мне" - я выбрала второй вариант. Удерживать уровень пикантности в отношениях нелегко, но оно того стоит", - сказала Оля.

Цибульская добавила, что можно получать удовольствие от пары только в том случае, если получаешь удовольствие от себя. А в последнее время ей это не удавалось. Она переключала выступления со своими каналами, удаляла большую часть студийных фото. Последней каплей было то, когда она увидела шоу со своим участием. Оля не узнала себя на экране.

Певица отметила, что максимальный вес ее составлял 68 кг, а сейчас весы показывают 56. Оля рассказала, что она не пьет воду и не ест после 19.00. Также отказалась от любимого продукта - картошки.

Еще один секрет - кунжутное или льняное семя, которое она употребляете по утрам.м Цибульская сообщает, что продукт очищает организм и придает легкости.

Два раза в неделю певица делает себе монодень. В такие дни она утром, днем и вечером ест только один продукт.

"Обычно это сырая тыква, овощное рагу или творог. Так я экономлю силы организму и калории, а себе – время и фантазию на что-то значительно интереснее", - говорит Оля.

Сообщалось, что известная украинская певица Оля Цибульская похвасталась похудевшим телом в новом снимке.

Так, Цибульская предлагает поклонникам рассказать, как прошел их день. Сопровождает это все она красивым стихом.

Цибульская показала фото, где она позирует в черном платье, которое подчеркивает ее элегантную, похудевшую фигуру. На это обратили внимание и ее поклонники.

Напомним, Цибульская в прозрачном наряде показала, чем ее наградила природа

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