Украинская певица Оля Цибульская предстала в очень экзотичном образе

Звезда позировала в ярком наряде с венком на голове из роз, пишет Рoliteka.net.

Цибульская сделала макияж, активно подкрасив щеки румянами. Акцент в макияже был сделан с на губы. Также между бровями были нарисованы волоски, для создание эффекта так называемой "моноброви".

Оля приоткрыла рот и приставила палец с синим маникюром к губам.

Позировала артистка в рубашке, которая спустилась с плечей. Зеленая юбка подчеркнула талию звезды. Также она накинула на себя платок.

Массивные украшения завершили образ. Все выглядело в стиле Оли очень гармонично. Что тут говорить, образ списан с известной художницы Фриды Кало.

В посте Цибульска сообщила, что представленные кадры были сделаны во время съемок ее клипа. Тогда она была беременна сыном Нестором, но никто об этом не знал.

"А сегодня у Нестора появился собственный instagram - @ i.am.nestor !! 💣😍 Это сознательное желание - он очень давно уверен, что есть что сказать миру. И, думаю, мир наконец готов:) ", - написала Оля.

За шесть часов пост звезды пролайкали более 20 тысяч человек.

"Прикольная монобровь", "Похожа)", "Посмотрела, подписалась, очень интересно все рассказал, и от булочки я бы не отказалась 😘", "❤️ крутой малый у Вас!", "Поздравляю вас, вы мама очень хорошего и умного парня ❤️", "Вы здесь похожи на Наталью Сумскую 🤗 "," Ой, сколько обсуждений было клипа .... только ленивый тогда в комментариях не сообщал, что вы сошли с ума и брови отстой 😂 и видимо после этого Украина узнала о Фриде впервые 😍 хороший клип, отличная песня и очень красивая вы! "," Нестор-супер! ❤️ буду следить за ним))) "," Необычно ... 🤔🙂 Но круто! 😉😍 "," 😊 Чудесный мальчик😍 ", "Похожа на Фриду Кало)))", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Оля Цибулстка сделала фото в ванной с пеной, которая прикрывала ее прелести. Также звезда подстраховалась, укрыв интимные места рукой.

На первом фото - Оля испачкала лицо пеной и смотрит в камеру, а на втором - ярко улыбается, закрыв глаза.

Напомним, что Оля Цибульская рассказала о страшном предательстве в своей жизни: «Я была не готова».

Как сообщала Politeka, «Секс был»: Цибульская сделала признание о DZIDZIO.

Напомним также, что Цибульская показала, как выглядела в детстве: "мимиметр зашкаливает"