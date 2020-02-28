24-летняя украинская певица Алина Гросу обескуражила новыми фото, на которых она, оголив плечо, стоит рядом с молодым человеком

Снимки с радиостанции она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На фото Гросу стоит рядом с радиоведущим, который сидит на стуле. Алина надела черную кофту с голыми плечами. Под них певица надела кружевное белье, которое выглядывает из-под кофты. Фотография Гросу получилась весьма провокационной, ведь молодой парень повернул голову и смотрел прямо на грудь артистки. На втором фото она стоит в окружении других ведущих. Видно, что Гросу сильно похудела и стала очень миниатюрной.

«С самого утра мы бесчинствовали с радио и вели душевную беседу», - рассказала Алина.

За четыре часа пост Гросу собрал более 10 тысяч лайков. Пользователи сети обратили внимание на худобу артистки, а также на коварный взгляд ведущего.

«Похудела сильно? Или мне кажется?», «Куди він заглядає на першому фото?», «Теперь понятно, что правит миром?», «Вы как Дюймовочка, такая маленькая и очень милая!», «Нормалёк)) фигурка то что надо», - пишут фолловеры певицы.

Ранее мы писали, что Алина Гросу решила сменить имидж с женственного и нежного на дерзкий и яркий. Она предстала в рваных джинсах, кроссовках, белой майке и ветровке с ярким принтом. Певица позировала на фоне стены, разрисованной граффити, сидя на бетонных блоках.

Отметим, что в 2019 году Алина Гросу сыграла шикарную свадьбу в Италии, на которую ее родители потратили 100 тысяч евро. Правда, в последнее время на фото артистки в Инстаграм ее молодой муж не появляется.

Напомним, что Алина Гросу забыла о муже и без стыда прижалась к новому горячему красавчику: "Продолжайте...".

А еще Politeka писала, что шикарная Гросу взбудоражила новым образом, девушку не узнать: «Настоящая француженка».

Также Politeka сообщала, что фигуристая Гросу выпятила свое главное достоинство в облегающем наряде: «размерчик, что надо».